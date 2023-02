“¿Cómo me engañó mi ex?”: Estudiante se vuelve viral, tras exponer en clases cómo fue víctima de infidelidad

Hay a quienes les avergüenza el tema de las infidelidades y hay quienes las utilizan como un tema para exposición de clases. Una profesora de la ciudad de México decidió dar rienda suelta a la creatividad de sus estudiantes para así debatir temas a modo de presentación, y uno de ellos utilizó una mala experiencia en el amor, para compartirlo con su grupo.

La inusual escena fue grabada por uno de los miembros de la clase y fue compartida luego por medio de la plataforma de videos de Tik Tok, donde no tardó en hacerse viral la imagen del estudiante quien con semblante muy serio se levantó para dar a conocer su historia.

“Pues buenas tardes compañeros hoy les voy a presentar como me engaño mi ex”, se le escucha decir al joven, al tiempo que tras su muy breve presentación, no tardó en oírse el estallar la risa de sus compañeros, quienes ante tal revelación, no escatimaron su sentir. Tal y como se puede leer en la corta escena que ya pasa de las 20 millones de reproducciones, esta no sería una broma, o un montaje, se trató de una verdadera exposición, la cual incluso contó con láminas de apoyo, donde se deja ver en el fondo, la imagen de un venado de manera alusiva a la representación gráfica de los cuernos que le pusieron al estudiante.

Sin embargo, la filmación no contiene la historia completa, lo que ha generado una ola de comentarios entre los miles de internautas, quienes están pidiendo se suba una segunda parte del video, donde se pueda saber más de este interesante tema de clases.

Al menos unas una cantidad de 11,6 mil personas, ha dejado su opinión en la grabación del joven usuario @jonatan_ulises_ quien no parece tener ningún problema para hablar de manera abierta de sus problemas personales.