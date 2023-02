La diabetes podría aumentar por objetos domésticos de uso común

Muchos son los objetos domésticos utilizados día a día, en la cotidianidad. Sin embargo, varios se usan sin saber que poseen sustancias químicas que atentan contra la salud, acechando al usuario de manera nociva.

Para analizar en cuál parte del hogar, por ejemplo, pueden estar ubicados los conocidos como ftalatos, se debe echar una mirada rápida en la casa; existe la posibilidad de cobrar vida en las cortinas de la ducha, envases de plástico, artículos de cuidado personal, juguetes y más.

“Se cree que una exposición prolongada a los ftalatos puede provocar problemas respiratorios, reproductivos y de desarrollo”, aseveró el portal Mundo Deportivo sobre lo que genera la sustancia.

Compuestos de objetos que atentan contra la diabetes

Del ácido ftálico se derivan los compuestos químicos llamados ftalatos; en los materiales plásticos llegan a ser utilizados como agentes plastificantes. Sobre todo, en el policloruro de vinilo (PVC).

Varios metabolitos de ftalatos se encuentran enlazados con una gran incidencia de diabetes, específicamente a lo largo de seis años, detectó en la actualidad un estudio longitudinal publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

“Nuestra investigación ha descubierto que los ftalatos pueden contribuir a una mayor incidencia de diabetes en las mujeres, sobre todo en las blancas, durante un periodo de seis años”, refiriéndose a las mujeres blancas de mediana edad, en su mayoría.

Estudio con mujeres

Con la finalidad de verificar si los ftalatos afectaban en el crecimiento de diabetes en el grupo poblacional, llegar a una conclusión, durante seis años fueron analizadas al menos 1.308 mujeres del Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), y en relación al 5 % de las féminas sufrieron diabetes.

A tal grado, “las pacientes diabéticas presentaban unas concentraciones notablemente más elevadas de todos los metabolitos de ftalato, excepto dos, en comparación con las mujeres que no desarrollaron diabetes”.

En el momento de seleccionar los resultados conseguidos de acuerdo con la etnia o raza de las mujeres surgió la sorpresa.

Científicos descubrieron “una relación directa entre los metabolitos de ftalatos y la incidencia de diabetes en las mujeres blancas, especialmente aquellas que tenían sobrepeso u obesidad, pero no en las negras ni en las asiáticas. Pese a todo, no tienen ninguna explicación para justificar este hallazgo”, publicó el sitio virtual.

El autor de la investigación, Sung Kyun Park, advirtió: “Las personas están expuestas diariamente a los ftalatos, lo que aumenta su riesgo de padecer varias enfermedades metabólicas. Es importante que nos ocupemos ahora de las sustancias químicas alteradoras endocrinas, ya que son perjudiciales para la salud humana”.