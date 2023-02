Los 10 lugares más acogedores del mundo para 2023

Los premios anuales de reseñas de viajeros de Booking.com de este año incluyeron una lista de los lugares más acogedores del mundo para 2023. Para clasificar las regiones, utilizaron un grupo de más de 240 millones de reseñas verificadas de clientes de su sitio.

Los destinos se eligieron en función de factores como la cantidad de reseñas de hospitalidad amistosa y la cantidad de propiedades de alquiler y hoteles en la región.

Los lugares más acogedores de este año en el mundo abarcan los cinco continentes.

Los lugares más acogedores del mundo 2023

La Rioja, España

Epiro, Grecia

Oberösterreich, Austria

Condado de Down, Reino Unido

Mures, Rumania

Marlborough, Nueva Zelanda

Ninh Binh, Vietnam

Limón, Costa Rica

Terranova y Labrador, Canadá

Dakota del Norte, EE.UU.

Uno de los lugares más acogedores del mundo es La Rioja, España. Se encuentra en el norte del país y es uno de los mejores y más grandes destinos vinícolas de España, según Lonely Planet .

La Rioja también es conocida por su arquitectura religiosa, incluidos los monasterios de Suso y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en San Millán de la Cogolla.

El único destino estadounidense que figura en la lista es Dakota del Norte. Según US News and World Report, el estado del medio oeste ocupa el puesto no. 14 en el ranking general de los mejores estados de los Estados Unidos.

Dakota del Norte es conocida por Badlands, un área del estado que ahora forma parte del Parque Nacional Theodore Roosevelt de 70,000 acres y es famosa por el terreno accidentado que la convierte en una “tierra mala para viajar”, según el Servicio de Parques Nacionales. .

Limón, Costa Rica: el lugar más feliz

Limón, Costa Rica también hizo la lista de este año. Costa Rica es uno de los lugares más felices del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad.

Limón es considerada una de las regiones más vírgenes y exuberantes de Costa Rica. A pesar de esto, la ciudad sigue siendo una de las regiones menos transitadas del país.