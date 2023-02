Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 3 al 5 de febrero del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 3 al 5 de febrero del 2023.

Aries

Este fin de semana el planeta Mercurio te dominará, es decir, tu signo atravesará por una etapa de renacimiento en lo laboral, y la comunicación en lo personal. Recibirás una propuesta de trabajo, la cual te dará muchas satisfacciones. Recuerda que tu signo es el más astuto, por eso es importante que veas nuevas oportunidades en el ámbito laboral. En cuestión amorosa, este planeta Mercurio es del diálogo, es decir, si tienes dudas con tu pareja por una infidelidad, es momento de aclararlo; si ya no te sientes cómodo con tu relación amorosa, es mejor darse un tiempo para conocer a personas más afines a tu signo. Tendrás un golpe de suerte el día 05 de febrero con los números 08 y 31. Trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia. Un amor del signo Capricornio o Géminis volverá para quedarse.

Tauro

A tu signo lo dominará el planeta Venus, el del amor verdadero y las relaciones públicas, lo que implica que tendrás un fin de semana de análisis sobre tu futuro y pondrás todo el esfuerzo para alcanzar tus objetivos. Recuerda que entre las características de Tauro está el luchar por el éxito y ser perseverante. Es el momento de mirar quién realmente sería tu mejor pareja para llevar una relación más saludable, no olvides que el vínculo afectivo es para construir, no para destruir, así que no lo dudes y busca tu mejor compatibilidad en el amor, de preferencia con alguien de Virgo o Acuario. Recibirás una invitación para salir de viaje por cuestiones de un negocio, no dudes en abrir nuevas rutas de progreso. Vendrá un dinero extra por cuestión de lotería con los números 05 y 19. Juega la lotería, disfrutarás de días de suerte.

Géminis

El planeta Marte te regirá durante estos días, lo que significa una explosión de ideas nuevas y mucha fuerza en tu interior para alcanzar lo que tanto deseas. Recuerda que tu signo siempre piensa por dos a la vez, es decir, es muy cambiante en sus decisiones y eso lo hace confundirse sobre qué dirección tomar para llegar al éxito. Por eso te recomiendo que en estos días salgas en las mañanas a caminar, así podrás recibir toda la energía positiva del planeta Marte para resolver tus dudas y, sobre todo, canalizar lo negativo hacia algo positivo para tu vida. Sorpresas amorosas llegarán a tu vida, así como la invitación a salir con un amor nuevo. Disfrutarás de muchas sorpresas agradables, que incluyen sacarte un premio grande en la lotería con los números 10 y 35. No pelees con tu pareja, recuerda que no puedes controlar todo.

Cáncer

Serán unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios y juegos de azar con tus números mágicos 07 y 30, gracias a Júpiter, que es uno de los planetas más grandes, así que junto a tu signo te permitirá alcanzar todos los objetivos que te plantees. Recuerda que tu signo siempre está buscando el amor compatible, por eso te invito a salir más a fiestas, eso te ayudará mucho en tu ámbito de trabajo y amoroso. Retomarás tus estudios y volverás a un curso de idiomas. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, pues serán tu punto débil en estos días. Recuerda que lo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida con mucho optimismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden. Aprovechas estos tres días para poner en orden tu área de estudios y de trabajo.

Leo

El planeta que te regirá en estos días es Saturno y, junto a tu signo, indica que es el momento de quitarte obstáculos y limitantes de tu mente para alcanzar el éxito, así que no dudes que es el momento de tomar acciones para llegar al triunfo en todo lo que te propongas. Serán días de festejar a tu pareja o familia con tus amigos. Vendrá un golpe de suerte en cuestión de trabajo, te darán un reconocimiento y decidirás atreverte a poner un negocio propio. Cuídate de tu punto débil, que son las piernas, trata de ir con tu médico para un chequeo. Te buscarán familiares para invitarte a salir de viaje. Mandarás a arreglar tu coche. Tus números de la suerte son 33 y 18. Trata de usar más el color rojo para que llegue la buena energía a tu vida.

Virgo

Urano será el planeta que te regirá este fin de semana y junto a tu signo significa la revolución total de todo lo que te rodea, es decir, es el momento de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal. El planeta Urano te ayudará a tener ese éxito que tanto deseas, pero necesitas tomar en cuenta que debes ser más discreto con tus planes a futuro para evitar las energías negativas como obstáculos. Este día 03 de febrero será de suerte para tu signo con los números 01 y 87. Trata de usar más el color azul fuerte, el cual te atraerá más abundancia. Te buscarán tus padres para invitarte a salir de viaje. Decidirás tomar un curso de administración o diseño de muebles. Recuerda que a tu signo le encanta todo lo que sean negocios y ventas, y el planeta Urano te ayudará a realizarlo.

Libra

El planeta que te va regir es Neptuno, junto con tu signo significa que alcanzarás la felicidad en todos los sentidos, es momento de dejar todos los rencores y corajes que tienes guardados. Recuerda que la parte negativa de tu signo es que no sabe perdonar a quienes te traicionaron, por eso tienes muchos problemas del pasado, pero Neptuno te ayudará a estar mejor en tu vida personal. Decides visitar a tus familiares, recuerda que lo más importante que tienes son tus seres queridos. Viene un golpe de suerte con los números 02 y 19, y trata de usar algo de plata para protegerte de todo lo negativo. Decides tomar un curso de liderazgo o comunicaciones para que te ayuden en tu trabajo. Un amor prohibido te invita a salir, trata de no meterte en problemas porque se trata de una persona casada, debes decir no a esas tentaciones.

Escorpión

Plutón influirá sobre tu signo para que consigas realizar un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral, espera el resurgimiento del éxito en cuestión de tu trabajo. Este planeta te indica que es momento de buscar un mejor puesto laboral y reacomodar tus metas a futuro, las energías positivas te van rodear para logarlo. Este planeta rige mucho el ámbito económico, te va llegar dinero extra, pero también debes cuidarlo para el futuro, no hagas compras de cosas que no vas a necesitar. Viene un golpe de suerte con los números 00 y 17, y trata de usar mucho el color amarillo para tener abundancia. Tu punto débil será tu piel y cabello, trata de no exponerte tanto a los rayos del Sol. Un amor muy apasionado de Tauro o Sagitario te llegará estos días y te invita a salir de viaje con tus amigos.

Sagitario

En este fin de semana regirá la Luna sobre tu signo, esto significa que todos los sentimientos estarán presentes en tu vida, es decir, el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Junto con tu signo, que es de aire, se da la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo porque se te dará sin problema. Recuerda que la Luna va a ayudarte a tener triunfos en todo lo relacionado con cuestiones legales, así que es momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad y éxito. Tus números mágicos serán 03 y 55. Para los Sagitario que están solteros, serás unos días de encontrar el amor con alguien de Aries o Cáncer, porque serán muy compatibles y la pasarás de lo mejor.

Capricornio

Tus números mágicos par este fin de semana son 07 y 30, trata de usar más el color naranja, ya que te proporcionará más abundancia. Te buscan para hacer pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Piensas mucho en cómo hacer dinero y eso hace que la energía de la abundancia no te llegue, te recomiendo que dejes fluir y verás cómo el dinero te llega. En este fin de semana te regirá el Sol, serán días de nuevos comienzos y empezar a formar un patrimonio para tu futuro. Tu signo junto al Sol es la combinación ideal para hacer cosas nuevas y aventurarse a los cambios radicales, pero debes tener cuidado con las traiciones amorosas y de amistades. Serán unos días complicados en cuestión de relaciones públicas. Un amor de Aries o Libra regresará a tu vida, pero trata de no ser infiel y toma tu relación más en serio.

Acuario

Fin de semana para tener una determinación de lo que quieres para tu futuro, recuerda que tu signo atravesará por una ola de energías positivas por tu cumpleaños, pero también serán cambiantes en su forma de pensar. Te recomiendo que en estos días tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo. Este 04 de febrero será un día mágico, te aconsejo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar bien y verás que será cumplido muy pronto. En el amor, estás atravesando por unos momentos de indecisión, es decir, no sabrás con qué persona quedarte, recuerda que los Acuario son conquistadores por naturaleza, pero en este fin de semana tendrás que tomar una decisión. Serán unos días de muchas reuniones y fiestas, y recibes unos regalos que te van a gustar mucho.

Piscis

Este fin de semana tendrás suerte en todos los sentidos, tu signo estará dominado por el astro rey el Sol, así que trata de poner en tu mente todo lo que quieres y verás que pronto se hará realidad. Debes ser menos dramático en tu vida personal y aceptar las cosas malas por las que puedas pasar y aprender de ellas. Este día 05 de febrero será mágico en juegos de azar con los números 03 y 27, y trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Empiezas una rutina de ejercicio, recuerda que los Piscis siempre quieren verse joviales y saludables. En el amor te buscará alguien de Géminis, Libra o Sagitario que será muy compatible contigo, el Sol creará la estabilidad en tus relaciones amorosas, así que déjate querer. Ten cuidado con los chismes entre amigos, es mejor no platicar de más.