5 bebidas que aumentan en secreto la inflamación de tu cuerpo

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la inflamación. Cualquiera que busque evitar el dolor y los problemas de salud a largo plazo ha sido advertido sobre las implicaciones de esta condición de salud, ya que el aumento de los niveles de inflamación puede provocar cáncer, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud si se ignora.

Si bien la inflamación puede causar innumerables problemas, informarse sobre las formas de prevenirla puede marcar una gran diferencia. Y un lugar para comenzar es saber qué bebidas pueden empeorar la inflamación.

Presentamos 5 bebidas que aumentan la inflamación en tu cuerpo

1.- Lates azucarados

“Aunque la investigación sugiere que el café en sí podría tener efectos beneficiosos sobre la inflamación debido a sus compuestos vegetales y contenido de polifenoles, lo que pones en tu café podría contrarrestar lo bueno”, dice Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD , autora de The Sports Nutrition Playbook y miembro de nuestro Consejo de Expertos Médicos.

Latte Azucarado | Foto: Referencial

“Muchas bebidas de café y café simulado están cargadas de azúcar de jarabes, salsas, batidos y lloviznas. Si sorbes uno grande de estos todos los días, ¡es posible que estés ingiriendo más azúcar de lo que piensas! ¿Tiene un sabor divertido? ¿Te duele el café con leche una vez a la semana? No, pero la ingesta constante de azúcar agregada en las bebidas puede”.

Una revisión de 2018 publicada en Nutrients concluyó que existía un vínculo entre las dietas ricas en azúcar refinada y la inflamación, especialmente si el azúcar provenía de bebidas azucaradas. Más específicamente, se encontró que aquellos que consumían mayores cantidades de azúcar agregada tenían mayores niveles de marcadores inflamatorios en la sangre.

2.- Leche de avena aromatizada

Puede suponer que seleccionar una leche no láctea es automáticamente una opción más saludable para usted, pero no siempre es así. De hecho, algunas personas pueden no darse cuenta de que estas bebidas pueden empeorar la inflamación en su cuerpo.

Leche de avena aromatizada | Foto: Referencial

“Cuando se trata de leche no láctea, no todas las marcas y variedades son iguales”, dice Trista Best, RD enSuplementos Balance One. “Cuando la leche de avena se elabora con aromatizantes yazúcar añadida, se vuelve inflamatorio. Incluso las opciones sin sabor pueden contener alrededor de 7 gramos de azúcar por porción. Para aquellos que tienen alergia o intolerancia al gluten, esto puede empeorar su reacción inflamatoria. Si bien la avena es naturalmente libre de gluten, algunas se procesan en instalaciones que fabrican ingredientes que contienen gluten, lo que hace posible la contaminación cruzada”.

Si desea elegir la mejor leche de roble por su dinero, asegúrese de estar atento a las mejores y peores marcas de leche de avena para comprar.

3.- Té Dulce

Si eres del sur, probablemente estés familiarizado con un vaso de té dulce deliciosamente refrescante. Desafortunadamente, el nombre lo dice todo, lo que significa que estas bebidas están repletas de azúcar.

Té Dulce | Foto: Referencial

“Las bebidas azucaradas como el té dulce deben limitarse tanto como sea posible”, dice Goodson . “Con el tiempo, la ingesta excesiva de azúcares añadidos puede contribuir a la inflamación crónica, y muchas bebidas endulzadas con azúcar casi no tienen valor nutricional, lo que significa que en realidad solo te proporcionan azúcar y calorías”.

4.- Batidos comprados en la tienda

“Tiempo batidos puede ser una gran opción para el reemplazo de comidas o la recuperación después del entrenamiento, muchos de los que compra en las tiendas de batidos en realidad han agregado azúcar en una palabra que quizás no reconozca, llamado turbinado”, dice Goodson.

Batidos comprados en Tienda | Foto: Referencial

“La adición de turbinado, más jugos de frutas, puede aumentar el contenido de azúcar de un batido muy rápido. Este azúcar agregado, cuando se consume con el tiempo, puede contribuir potencialmente a la inflamación, especialmente si también toma otras bebidas endulzadas con azúcar”.

5.- La Soda

Si el azúcar en su batido no provoca inflamación, el azúcar en soda solo podría hacerlo

“La soda azucarada aumenta la inflamación”, dice Lisa Young, Ph. D., RDN, autor de Finalmente completo, finalmente delgado y miembro de nuestraJunta de expertos médicos. “La inflamación crónica puede desarrollarse con el tiempo por beber regularmente bebidas con mucha azúcar añadida, y las gaseosas son uno de los principales contribuyentes al azúcar añadida en la dieta”.

Soda | Foto: Referencial

“Consumir una dieta alta en azúcar agregada puede aumentar la inflamación que puede provocar enfermedades, por lo que sugiero beber agua o agua con gas en su lugar”, agrega Young. “Está bien agregar menta y limón, o incluso un chorrito de jugo para darle sabor”.

No sientas que tienes que renunciar a los refrescos de golpe. Si el agua con gas suena menos que atractiva, puede encontrar otras bebidas dulces que contengan menos azúcar, o puede tratar de limitar su consumo de refrescos a solo de vez en cuando. De esa manera, seguirás disfrutando de una bebida que te encanta, pero no consumirás tanta azúcar añadida de manera constante.