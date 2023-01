¿Es posible una crianza sostenible?

A menudo se piensa que la sostenibilidad “se va por la ventana” después de tener un bebé porque la paternidad es una experiencia exigente y abrumadora, y puede ser difícil encontrar el tiempo y la energía para centrarse en un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente cuando se tienen muchas otras prioridades. Además, puede existir la percepción de que las opciones sostenibles son más caras o menos convenientes, lo que puede hacer que parezcan menos atractivas cuando ya se tiene poco tiempo.

Si bien es cierto que la paternidad puede ser un reto, según los expertos también es una oportunidad para modelar el buen comportamiento y los valores de tus hijos. Al incorporar la sostenibilidad a tus prácticas, puedes enseñarles la importancia de la conservación y la responsabilidad medioambiental, y prepararles para que tomen decisiones conscientes durante toda la vida.

“Es importante reconocer que la sostenibilidad no es una propuesta de todo o nada. Está bien dar prioridad a otras cosas a veces y tomar las mejores decisiones posibles con los recursos y el tiempo de que se dispone. Todo ayuda, y cada elección puede tener un impacto positivo”, explicó a Metro Josh Stannard, cofundador de Live Love Thrive Together (Vivir, amar y prosperar juntos).

Y añade: “La crianza sostenible no consiste en ser perfecto. Se trata de tomar decisiones conscientes e informadas en la medida de lo posible y reconocer que habrá momentos en los que habrá que dar prioridad a otras cosas. Que no puedas hacerlo todo no significa que no puedas hacer nada. Todo ayuda”.

Mo Mulla, uno de los fundadores de Parental Questions (Preguntas de los padres), también cree que la crianza ecológica debe centrarse en enseñar a tus hijos los valores de una vida consciente y responsable.

“Significa crear un entorno que fomente el crecimiento físico, mental y emocional, al tiempo que se intenta reducir el despilfarro y el consumo. Este estilo de vida puede lograrse mediante una planificación meditada que tenga en cuenta el consumo ético, reduciendo nuestra huella medioambiental, fomentando prácticas ecológicas en el hogar y la comunidad, enseñando a los niños conceptos de educación medioambiental como el reciclaje y el compostaje, y hablando de la responsabilidad global de la sostenibilidad”, afirma.

Los expertos creen que en el futuro podemos esperar ver un aumento de productos ecológicos y sostenibles disponibles para los niños, como botellas de agua reutilizables, loncheras y contenedores de almacenamiento de alimentos.

“Es probable que veamos más guarderías que utilicen iluminación de bajo consumo, energía solar y materiales compostables. Además, los padres tendrán acceso a más clases centradas en la educación para la sostenibilidad, así como a espacios verdes para que los niños exploren la naturaleza. Es un momento emocionante para los padres que quieren criar a sus hijos de forma más ecológica”, concluye Mulla.

Consejos ecológicos para la crianza

Mo Mulla, fundador de Parental Questions, compartió con Metro algunos de los consejos más útiles:

Prioriza la calidad sobre la cantidad a la hora de comprar ropa y juguetes para tus hijos. De paso, ayuda a reducir los residuos plásticos. Reduce el consumo de energía en tu hogar invirtiendo en fuentes de energía sostenibles y electrodomésticos como la energía solar o las luces LED que te ahorran dinero y ayudan a preservar los recursos para las generaciones futuras. Asegúrate de que cualquier aparato electrónico que compres esté certificado como carbono neutral, lo que ayuda a disminuir las toxinas que se liberan a la atmósfera cuando los aparatos electrónicos se fabrican y se desechan sin cuidado. Apoya a las empresas locales y a los mercados de agricultores siempre que sea posible, ya que suelen tener más en cuenta las prácticas de sostenibilidad que las grandes empresas, que a menudo priorizan los beneficios sobre la ética. Intentar utilizar productos naturales, como pañales de tela, en lugar de sus homólogos desechables; los pañales de tela cuestan menos a largo plazo, y además pueden lavarse y reutilizarse varias veces antes de tener que cambiarlos, lo que reduce aún más los residuos. También optar por botellas reutilizables en lugar de botellas de agua desechables puede ayudar a reducir significativamente los residuos de plástico.

4 PREGUNTAS A... Carly Campbell

bloguera y fundadora de Mommy on Purpose

Carly Campbell Carly Campbell, bloguera y fundadora de Mommy on Purpose.

¿La crianza sostenible es un privilegio?

- En cierto modo, sí, ya que requiere acceso a diversos recursos y sistemas de apoyo. Esto incluye el acceso a la educación y el conocimiento, el acceso a los materiales y las finanzas para comprar productos ecológicos, y el acceso a los recursos para ayudar a crear hábitos sostenibles. Por lo tanto, esto puede ser un privilegio, ya que requiere acceso a estos recursos, algo que muchos de nosotros damos por sentado.

¿Cómo reducir el costo de la crianza ecológica?

- Reduce las compras innecesarias y céntrate en invertir en artículos de calidad que puedan reutilizarse o reciclarse. Es posible comprar artículos como libros, juguetes y ropa de segunda mano y en buen estado. Así se limita el impacto medioambiental de esos artículos y se ahorra dinero a largo plazo.

¿Tiene algún otro consejo?

- Otra forma de reducir el coste de la crianza sostenible es centrarse en producir y consumir menos materiales. Esto puede hacerse reduciendo el desperdicio de alimentos, utilizando productos biodegradables y evitando los artículos de un solo uso. Los padres también pueden buscar servicios como cuidadores de niños y guarderías que se centren en prácticas sostenibles, como el uso de iluminación y electrodomésticos de bajo consumo o el reciclaje.

¿Cómo ser un padre más sostenible?

- Busca siempre materiales respetuosos con el medio ambiente cuando compres artículos de uso cotidiano, como ropa, juguetes y muebles para el hogar, e intenta comprar en tu localidad en la medida de lo posible para reducir la cantidad de energía utilizada en el transporte, reduciendo así la huella de carbono de tu familia.