Abuela se reencuentra con su amor de hace 60 años ¡y hasta se casaron!

Definitivamente no hay edad para el amor y menos, cuando este llega después de haber sido interrumpido por circunstancias de la vida, como le sucedió a una abuela, quien volvió a reencontrarse con quien le robó el corazón en la juventud.

60 años tuvieron que pasar para que estos corazones volvieran a unirse, demostrando que no es mentira aquello que dice que el amor es paciente.

Abuela se reencuentra con su amor de hace 60 años

Conforme con Soy Carmín, Cristina y Jacques se conocieron desde muy jóvenes. Ella es argentina y él belga y actualmente tienen 79 y 93 años de edad, respectivamente.

Sin embargo, este amorío no pudo prosperar ya que ambos son de países diferentes y además los separaban 14 años de diferencia de edad. Producto de la distancia les fue imposible mantenerse en contacto en aquel entonces, así que hicieron sus vidas aparte. De hecho, ella se casó y tuvo 8 hijos, pero ambos quedaron viudos.

Gracias a la pandemia pudieron reconectar y desde entonces empezaron a compartir sus vidas, hasta que decidieron formalizarlo dándose el “sí quiero”.

Este tierno caso fue difundido mediante la red social TikTok, donde la nieta de Cristina, Valentina Pesci, dio a conocer detalles de lo sucedido, convirtiéndose rápidamente en contenido viral.

“Mi abuela se casó casi a sus 80 años con Jacques, un belga con el que estuvo de novia hace 60 años: ellos son la prueba de que para el amor no hay edad ni fronteras”, escribió la mujer, desatando muchos comentarios positivos entre los internautas.

“En aquella época, cuando lo conocí, nuestra relación era misión imposible, las cosas eran muy diferentes a ahora. Y me dio mucha tristeza y pena no poder seguir juntos, pero él tenía que volver a Bélgica y yo me quedé en Buenos Aires”, relató la abuela, quien pudo conocer a Jacques ya que hablaba francés, aunque él no domina el español.