Horóscopo de Mhoni Vidente para el mes de diciembre del 2022

Nuestra vidente favorita te explica qué puedes esperar sobre el trabajo, fortuna y amor. Además de cuáles serán tus números y colores de la suerte este mes de diciembre del 2022.

Aries

Diciembre será de buena actitud en todos los sentidos, ten en cuenta que siempre en este mes se te da el amor sin límites. Vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar, no olvides que tu signo es muy intenso y de carácter fuerte, por eso necesitas empezar a mediar esa forma de ser. Habrá que dormir más y hacer ejercicio para que tu mente esté al 100%, cuídate de dolores de espalda y cuello. Comprarás un boleto de avión para pasar Navidad con tu familia o irte con tus amigos de Fin de Año. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 23, trata de jugarlos los días viernes. Cuídate de los chismes, tu luz es la envidia de los demás, por eso no debes hacer caso de polémicas que surjan a tu alrededor. Tus mejores días del mes serán 03, 07, 19 y 30. Tus colores de la abundancia son rojo y verde.

Tauro

Tendrás mucho trabajo y harás pruebas finales a lo largo del mes, tu signo debe estar ocupado para que su energía fluya fácilmente y avance en sus proyectos de vida. Te invitarán a salir de viaje, serán 31 días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas. No olvides que eres “el Toro” del Zodiaco y eso significa que necesitas tener siempre una pareja a tu lado para avanzar en tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 05, trata de jugarlos los días martes. Usa mucho los colores azul y verde en todo para que te abran los caminos en tu vida personal o tus actividades laborales. Harás el trámite de un crédito bancario para un carro nuevo. Recibirás una noticia de un familiar que se va a casar. Este mes ganarás un premio en una posada y rifa los días mágicos 05, 07, 18 y 25 de diciembre.

Géminis

A lo largo del mes te llenarás de energía y mucha convivencia familiar, tu signo es el pilar de la familia, por eso todo mundo acude a ti para hacer las fiestas navideñas. Serán días de nuevas oportunidades de trabajo o ideas de poner un negocio, así que no lo dejes pasar y trabaja por tus sueños. Ten cuidado con las enfermedades sexuales y de la piel, te recomiendo un chequeo con tu médico. No te alteres por cualquier cosa ni pelees. Recibirás un dinero extra por tu trabajo. Decorarás tu casa de artículos navideños y tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 22, trata de jugarlos los días miércoles. Usa mucho los colores negro y blanco. Eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace tener la virtud de poder avanzar más que los demás en cuestiones de proyectos de trabajo. Tus mejores días del mes serán 04, 10, 15 y 22.

Cáncer

Diciembre será un mes de renovarse por completo y sacar de tu mente los resentimientos, te llegará el perdón y la convivencia con tus seres queridos, es el momento ideal para volver a empezar. Vendrán 31 días de muchas ideas nuevas para tu vida, eres el creativo y comunicólogo del Zodiaco y eso te ayudará a ser más profesional en tu trabajo, solo trata de concentrarte más y deja a un lado el celular. Evita pensar en lo que no fue, ese amor que no te valoró, es mejor que lo dejes atrás y busques a una pareja estable. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 10, juégalos los días lunes. Procura ir a todas las fiestas y posadas que te inviten para sacar un premio, es tu mes de buena suerte. En cuestiones de amor, seguirás estable con tu pareja. Tus días mágicos serán 05, 11, 19 y 24. El verde es tu color de la prosperidad.

Leo

Vivirás 31 días llenos de emociones nuevas para tu vida, muchos viajes y personas compatibles en tu futuro. Recuerda que tu signo se siente mejor en este mes y más porque eres el organizador de las posadas y eventos importantes. Será un mes de diciembre lleno de regalos y sorpresas agradables. Cuídate de problemas del estómago o intestino, recuerda que nosotros somos lo que comemos, así que trata de llevar una alimentación más saludable. Te invitarán de viaje y estarás con tu familia para pasar Navidad. Evita jugar con los sentimientos de las personas, recuerda que si no quieres algo serio con tu pareja, es mejor decirlo y llevarse como amigos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 15, aprovecha el día jueves para jugar. Tus días mágicos serán 06, 09, 15 y 20. Tus colores de la abundancia son amarillo y azul.

Virgo

Tu signo espera todo el año este mes porque es cuando tu energía positiva crece y puedes realizar todo lo que tienes planeado. A tu signo le gusta mucho la convivencia familiar y ayudar a tus seres queridos, ahora tendrás la oportunidad de hacerlo. Cuídate de las pérdidas o fraudes al momento de firmar créditos. Te buscarán tus jefes y dueños de la empresa para darte un regalo o un bono por tu desempeño laboral. No hagas caso a los chismes y déjalos pasar, mejor controla tu impulso de venganza. Realizarás un nuevo proyecto de trabajo. Cuídate de dolores de cabeza o cuello. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 20, juégalos el miércoles, que será tu día de suerte. Una expareja del signo Aries o Géminis te buscará para volver. Tus mejores días serán 03, 07, 19 y 27 de diciembre. Rojo y blanco, tus colores de la abundancia.

Libra

Serán 31 días de muchas noticias agradables, estás en el momento ideal de ser alguien en la vida. Tendrás la oportunidad que tanto esperabas, más en lo profesional, solo trata de cuidarte de las envidias. Te busca un amor de otro estado o país para pedirte una relación formal, recuerda que tu signo siempre se embaraza en diciembre o formaliza su relación en Navidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 35, procura jugarlos los viernes. Trata de ir a los eventos que te inviten porque la suerte es tuya y tendrás premios en las posadas. Ya no analices tanto el amor, déjate querer porque es tu tiempo de tener una pareja. Habrá cambios en tu trabajo, trata de hablar con tus jefes para que te den una mejor oportunidad. Tus días mágicos son 04, 10, 21 y 25 de diciembre, y tus colores el amarillo y verde.

Escorpión

Diciembre será de muchos compromisos familiares, tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos, por eso siempre te preocupas por ayudar a los demás. Es el mes del perdón, esto te ayudará mucho y más porque eres muy rencoroso, es momento de decirle a esa persona que lo sientes. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 90, y trata de jugarlos el martes. Preparas información de cierre de año para tus jefes, recibes un bono económico y te pagan dinero que te debían. Te buscará un amor del pasado para volver, debes quedar claro con tus asuntos amorosos. Arreglas papeles de deudas y estabilizas tu economía. Eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos, pero trata de no enojarte, procura siempre sonreír. Tus días de suerte son 04, 08, 19 y 26, y tus colores el negro y rojo.

Sagitario

Tus días mágicos de diciembre son 06, 12, 19 y 27, como es el mes de tu cumpleaños la buena suerte se extenderá todos estos días. Tu signo es el más artístico y fiestero, siempre esperas este mes para sacar toda tu creatividad. Habrá mucha convivencia con tu familia y amigos, solo trata de no meterte en problemas ajenos; puedes dar un consejo, pero no obligar a que lo sigan. Ya no seas tan dramático en tu vida laboral, si no te dieron el puesto que querías es que no era el momento, ten paciencia que ya llegará lo tuyo. Organizas la posada de tu trabajo, tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 19, juégalos el domingo. Te recomiendo vestirte de rojo y amarillo para que la energía positiva se quede contigo. Recuerdas a un amor de Aries o Virgo, y lo contactarás para decirle lo que sientes.

Capricornio

Este mes tendrás muy buena actitud ya que empieza la época de tu cumpleaños, pon en marcha todo lo que tienes planeado porque vas a tener éxito. Tendrás mucho trabajo y estudiarás para los exámenes finales, administra tu tiempo para que no tengas cosas negativas en tu mente. En el amor, piensas mucho en dejar a tu pareja o cambiarlo por alguien más, recuerda que tu signo siempre está en busca del príncipe azul, te recomiendo que pienses muy bien la decisión que vas a tomar. Te llega dinero que no esperabas por un trabajo extra. Será un mes lleno de regalos y muchas fiestas, trata de ir a todas las posadas que te viene buena suerte para los premios. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 30, en especial el martes, tus días de abundancia son 01, 04, 21, 30 y 31, y tus colores el amarillo y azul.

Acuario

Diciembre es el mes más agradable para tu signo por tantos eventos y posadas, eres el alma de las fiestas y siempre vas a estar invitado a todas las reuniones. Trata de no platicar de más en el trabajo, ahí es donde salen los chismes, por eso debes ser más discreto. Decides cambiar tu carro por uno más reciente, tramitas tu pasaporte para visitar unos familiares en el extranjero. Trata de no comprar tantos regalos y selecciona mejor a quién le vas a dar un presente. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 25, trata de jugarlos el martes porque es tu día de la suerte. Te recomiendo vestirte de verde y blanco para atraer más a las energías positivas. En el amor decides darte un tiempo solo para conocer personas más afines a ti y tomar la mejor decisión. Los mejores días para tu signo son 04, 09, 15 y 24.

Piscis

Mes para renovar por completo tu forma de ser y estar más aplicado en lo laboral. Diciembre será de suerte para tu signo y más porque eres el más místico y cercano a Dios, por eso las energías positivas te rodearán. Te volverás a enamorar de tu pareja, en la relación hay descontentos o pleitos, pero nada que no se pueda arreglar. Decides empezar un negocio y emprender algo en línea, eso te va dar más abundancia. Ya no pidas tantas opiniones sobre tu vida, recuerda que lo que desees es lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte en las posadas con los números 18 y 40. Decides arreglar los papeles escolares para sacar tu título universitario. Tus mejores días de este mes son 05, 08, 19, 25 y 31, y tus colores de la abundancia son azul, rojo y blanco, trata de usarlos más en tu ropa o para pintar tu casa.