Cuidado con estos errores contraproducentes para la salud cutánea

Cathy y Alexandra Irvine, madre e hija, su mano derecha y socia, materializaron su sueño de lanzar su propia línea de productos para el cuidado de la piel Irvine, los cuales se destacan por ser veganos, libres de crueldad y de tóxicos.

Tenían que ser para todos los géneros y edades, y el resultado es una línea completa, innovadora, de la más alta calidad, fabricada en prestigiosos laboratorios en Estados Unidos y de la que se sienten sumamente orgullosas.

Entre los que se destacan se encuentra la limpiadora estrella y el primer paso, el Vitamin Cleanser. Imprescindibles también los sueros como el HydraBoost Serum, un gel que contiene 100% ácido hialurónico, con minerales calmantes. El Pentapeptide Eye Gel es excelente y el CBD Complex, prácticamente se considera un “aceite milagroso”. El hidratante Vital K ya tiene fama viral y lo recomiendan para nutrir y bajar la inflamación.

Como en todos los rituales, no puede faltar el tónico, así que crearon el Vitamin Toner para balancear el ph de la piel y remover células muertas. Pensaron también en un compuesto de retinol como el Retinol Renewal que trabaja con la renovación celular a nivel profundo, combatiendo la flacidez, reduciendo el tamaño de los poros y refinando la piel. Y el Vitamin C Serum, un súper antioxidante que repara el daño solar, entre otros infalibles.

Cathy, cual veterana en su materia, recita casi como poema los errores que ve frecuentemente que sin duda son contraproducentes para la salud cutánea.

“El lavado de la piel es la base de cualquier régimen para la piel y es el paso donde la gente comete más errores”, aseguró.

“Usar agua caliente para lavarse tampoco es recomendable, sino más bien, el agua fría o incluso el agua helada para enjuagarse es realmente la mejor idea. Jamás aconsejo lavarse la cara en la ducha porque puede provocar irritación ni frotar la piel con fuerza”, explicó.

Por su parte, Alex añade: “Comprar el limpiador equivocado o invertir menos en su limpiador es un error. Tu crema de $100 será un desperdicio si tu piel no se limpia adecuadamente”.

En un mercado genuinamente saturado, donde se promulgan nuevas tendencias por minuto, el consumidor a veces recurre a salones inexpertos, económicos o buscan soluciones de alcance inmediato sin el debido estudio u orientación minuciosa que corresponde y que a largo plazo pudiesen tener otras ramificaciones, como es el caso de los inyectables. Hay un temor cultural al envejecimiento, a las arrugas, a la flacidez, pero la clave está en el plan de acción y la consistencia, atenderse con expertos que con honestidad sepan atacar la problemática de raíz.

¿Por qué Irvine Skin? Muchas de las marcas comerciales reconocidas, no tienen una cabina donde día tras día, año tras año, observan de primera mano la diversidad de pieles y las necesidades epidérmicas que cada una acarrea, junto a factores influenciadores como lo es el clima caribeño, el estrés y la alimentación, ese precisamente es el valor añadido de Irvine Skincare. Literal, no hay nada que no hayan visto ya Cathy, Alex y su equipo de profesionales. Con ellas estás en buenas manos y junto a ellas, una nueva piel comienza hoy.

La línea Irvine Skin consta de 17 productos especializados y están disponibles en: Irvine Skin ubicado en Garden Hills Plaza. Para más información accede Irvine Skin irvineskinpr.com y en las redes sociales @irvineskinpr