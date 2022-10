Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 28 al 30 de octubre del 2022

Para esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna este fin de semana del 28 al 30 de octubre del 2022. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti y los rituales que debes hacer para invocar la protección de los arcángeles. También sabrás cuáles son tus números de la suerte y colores de la abundancia.

Aries

Este último fin de semana, del mes de octubre, las energías de tu signo se renovarán en todos los sentidos, por esto te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de casa y ropa de colores fuertes. Será un fin de semana de grandes logros personales, decidirás ser feliz con tu pareja y estarás más estable. Tu ángel de la guarda asegura que este domingo será el renacimiento de tu energía positiva y harás un cambio radical en todo lo que quieras realizar. Evita desaprovechar el mensaje de tu ser divino, pon en práctica las nuevas ideas, proyectos, amores, pues te irá de lo mejor. Los Aries solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos Capricornio, Virgo y Escorpión, que serán su pareja ideal. Tus números de la suerte son 1 y 19. Tu color de la abundancia será el naranja, úsalo esta semana.

Tauro

La energía de tu signo se verá un poco desgastada a lo largo de este fin de semana, por eso, trata de descansar y pasar mejor tu tiempo en compañía de personas positivas. Recuerda que eres el negociante del zodiaco, por eso te recomiendo que este viernes te pongas agua bendita en la nuca y la frente y cargues un limón verde en la bolsa para cortar todo lo negativo que estará a tu alrededor. No te precipites a casarte o comprometerte, primero intenta conocer bien a tu pareja y después planea un futuro. Tu ángel de la guarda te recomienda en estos días que administrar tu tiempo sea prioridad para alcanzar el éxito. En el amor, serás compatible con los signos Acuario, Libra y Cáncer, tu pareja ideal. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 17, razón por la que te aconsejo jugar a la lotería.

Géminis

Este fin semana de octubre tu energía y salud se dañará por el mal de ojo, por eso te recomiendo que este viernes uses ropa de colores claros o blanca, también aplícate perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. Te buscarán para ofrecerte un negocio, acepta, recuerda que necesitas construir un patrimonio en tu vida. Pagarás deudas del pasado, pero te recomiendo revisar y administrar tus gastos. Los Géminis que están en proceso de divorcio, por fin llegarán a un acuerdo y solucionarán esa situación. Tus signos compatibles en el amor serán Aries y Capricornio. Tu ángel de la guarda te recomienda que siempre expreses tu verdad y defiendas tus ideales, así verás que tu creatividad brillará con más intensidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 4 y 15. Usa más el buen humor en tu vida.

Cáncer

Tendrás muchos cambios de pensamientos pero estos serán positivos, recuerda que tu signo es agua, por tal razón, te recomiendo que este día viernes te cortes las puntas del cabello y que tu energía se renueve. Te sientes más enamorado y la convivencia con tu pareja te hará pensar en formar una familia. Organizarás tus documentos para el crédito de una casa, pedirás un aumento de sueldo y te ascenderán inmediatamente. Tu golpe de suerte vendrá con los números 12 y 30, trata de complementarlo con tu fecha de nacimiento para personalizar la suerte. Tu ángel de la guarda te aconseja tener más comunicación con lo divino; las ideas que te llegan a ti son las respuestas a tus peticiones. Evita someterte a una cirugía médica en estos días, no olvides que las energías estarán cruzadas y es mejor que esperes hasta el mes de noviembre.

Leo

Este fin de semana deberás tener cuidado con las malas energías y los malos comentarios a tu alrededor. Te recomiendo ser discreto, recuerda que a tu signo zodiacal lo rige el Sol, así que intenta salir a caminar en las mañanas para que el astro rey queme tu energía negativa. Terminarás de hacer unos pagos atrasados. No olvides que alguien muy importante te ayudará a crecer en lo profesional. Recibirás la propuesta de mudarte a otro país, te buscarán tus padres para invitarte a una fiesta y arreglarás papeles de juzgados que saldrán a tu favor. No dejes el ejercicio y sigue con tu dieta, pues tu cuerpo te lo agradecerá. Tu ángel de la guarda te recomienda crecer más en lo profesional, trabaja en equipo y haz que todo mundo gane más. Tendrás un golpe de suerte con los números 9 y 21, juega la lotería para sacarle provecho.

Virgo

Habrá grandes cambios a nivel personal en lo largo del fin de semana, por fin decidirás quitarte a esas personas que no son para ti. Este viernes llegará una propuesta de un trabajo nuevo en administración o relaciones públicas; tú acéptalo, eso se te da muy fácil y trata de no gastar de más, pero además, fomenta la cultura del ahorro para construir un patrimonio. Cuídate de infecciones de piel o de garganta, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40, trata de combinarlos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Tu ángel de la guarda te recomienda que te des permiso de recibir y no te autosabotees en cuestión de felicidad; eso significa que des la bienvenida a las bendiciones que Dios te enviará estos días. Tu compatibilidad en el amor será con los signos Aries y Géminis.

Libra

Este viernes tendrás nuevas oportunidades de trabajo, aunque también puedes esperar que en donde laboras actualmente te den un reconocimiento económico por tu buen desempeño. Verás a alguien de Aries o Leo que atraerá mucha suerte hacia tu vida. Recuerda que tu signo es muy sensible y siempre se le pegan las buenas energías. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje en diciembre con tu familia. Decides cambiarte de casa y mandas a arreglar tu domicilio actual. Te buscan tus padres para que les ayudes con su jubilación o pensión. Tu ángel de la guarda te recomienda que te expreses en todos los sentidos y no te guardes rencores del pasado, la creatividad divina se expresa a través de tus acciones así que ponlo en práctica. Tus números de la suerte son 12 y 50, y tus colores azul y amarillo.

Escorpión

Este último fin de semana de octubre llegará un cambio radical y positivo a tu vida y más porque es tu época de cumpleaños, así que debes estar preparado para lo que pasará y estimular la suerte, para eso debes ponerte mucho perfume y tener una sonrisa en la cara. Serán unos días de pagar deudas. Ten cuidado con problemas de estómago. Ya no seas tan aburrido contigo mismo, dale un propósito a tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que por fin te llenarás de éxito en tus actividades profesionales, así que debes mantener la calma que ya viene la buena suerte. Tus números de la fortuna son 6 y 44, y tus colores el rojo y blanco. Tu compatibilidad es con Piscis y Cáncer, sobretodo en lo amoroso. A los Escorpión que están casados les aconsejo no discutir y mejor platica todas tus inquietudes de pareja.

Sagitario

Mi primera recomendación es que este fin de semana te protejas de los nervios y alteración de ánimo en tu vida laboral, sobre todo por algunos problemas económicos que te aquejan, para remediar esto debes ponerte listones amarillo y rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y mucho perfume después de bañarte para que las energías negativas no te lleguen. Recuerdas a un amor que se fue sin decirte nada, cierra ese círculo y avanza en tu vida personal. Es tiempo de ponerte a dieta y empezar a hacer ejercicio. Terminas de hacer unos pagos de colegiatura y tarjeta de crédito. Los signos más compatibles contigo son Acuario y Leo, tendrás un golpe de suerte con los números 7 y 31. Te recomiendo no ponerle tanta atención a lo que dicen de ti, tú sigue igual de auténtico y verás que te llegará el éxito.

Capricornio

Para este fin de semana, tu día de la suerte será el sábado con los números 2 y 30, tus colores de la abundancia son el naranja y blanco. Cuídate de problemas con la familia política, trata de no darle importancia a lo que no lo tiene. Te regalan una mascota. Terminas con unas amistades que eran muy tóxicas para tu vida. Estos días tendrás muy buenas noticias a tu alrededor ya que los astros te darán la fuerza suficiente para lograr todo lo que deseas. Mandas a arreglar tu coche y realizas unos trabajos de tu carrera universitaria. Trata de administrar más tu tiempo para que puedas hacer todo lo que deseas estos días, como hacer ejercicio, irte de paseo con tu pareja, comprarte ropa y sobre todo sentirte pleno en tu vida. Un amor muy compatible llegará a ti y será del signo Aries, Virgo o Libra.

Acuario

Este viernes debes tener mucha cautela en tus decisiones de trabajo y personales porque estarás expuesto a bloqueos mentales para tomar la mejor decisión. Deja las frustraciones y complejos a un lado y toma la felicidad, no importa cómo llegue el amor, tú decídete a ser feliz y pleno con tu vida. Eres muy bueno para las relaciones públicas y ventas, así que trata de proyectarte en eso para poner un negocio los fines de semana. No te creas tanto de lo que te dice tu pareja, recuerda que son mejores los hechos que las palabras. Tus números de la suerte son 33 y 15, trata de combinarlos con tu día nacimiento para personalizar tu suerte. Un ex amor del signo de Aries o Libra te hará varios reclamos, así que recuerda no prometer lo que no puedas cumplir. Te llegará dinero extra por el pago de una deuda.

Piscis

Tu ángel de la guarda te dice que prestes atención a tus sueños porque recibirás una guía divina y la solución a tus problemas mientras duermes. Preparas un viaje con tu pareja para noviembre. Decides cambiar el colchón de tu recámara para dormir mejor, te regalan una mascota. Te busca alguien del signo de tierra para reclamarte algo amoroso, trata de estar en paz en tu vida y soluciona todo en su momento. Este fin de semana será de muchas energías positivas, te sentirás de lo más feliz y con muy buena actitud, te llega la propuesta de un negocio nuevo y será en publicidad o ventas, acéptalo porque te irá de lo mejor. En el amor seguirás de lo más feliz y pensando en formalizar, tu mejor compatibilidad de pareja es con Piscis o Virgo. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 8. Tu color es el verde.