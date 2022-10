NASA altera la órbita del asteroide Dimorphos con el impacto de DART

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El análisis de los datos obtenidos durante las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la nave DART de la NASA muestra que el impacto cinético de la nave espacial con su asteroide objetivo, Dimorphos, alteró con éxito la órbita del asteroide.

Esto marca la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el movimiento de un objeto celeste y la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides, explicó en la presentación de resultados de la misión este martes el administrador de la NASA, Bill Nelson.

Antes del impacto de DART (Double Asteroid Redirection Test) , Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide padre más grande, Didymos. Desde la colisión intencional de DART con Dimorphos el 26 de septiembre, los astrónomos han estado usando telescopios en la Tierra para medir cuánto ha cambiado ese tiempo. Ahora, el equipo de investigación ha confirmado que el impacto de la nave espacial alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos. Esta medida tiene un margen de incertidumbre de aproximadamente más o menos 2 minutos.

Antes del encuentro de DART, la NASA había definido un cambio de período de órbita exitoso mínimo de Dimorphos como un cambio de 73 segundos o más. Estos primeros datos muestran que DART superó este punto de referencia mínimo en más de 25 veces.

"Este resultado es un paso importante hacia la comprensión del efecto completo del impacto de DART con su asteroide objetivo", dijo Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA en la sede de la NASA en Washington. "A medida que ingresan nuevos datos cada día, los astrónomos podrán evaluar mejor si, y cómo, una misión como DART podría usarse en el futuro para ayudar a proteger la Tierra de una colisión con un asteroide si alguna vez descubrimos uno en nuestro camino. "

El equipo de investigación todavía está adquiriendo datos con observatorios terrestres en todo el mundo, así como con instalaciones de radar en el radar planetario Goldstone del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California y el Observatorio Green Bank de la Fundación Nacional de Ciencias en Virginia Occidental. Están actualizando la medición del período con observaciones frecuentes para mejorar su precisión.

La atención de los científicos ahora se está desplazando hacia la medición de la eficiencia de la transferencia de impulso de la colisión de aproximadamente 22.530 kilómetros por hora de DART con su objetivo. Esto incluye un análisis más detallado de la "eyección": las muchas toneladas de roca asteroidal desplazadas y lanzadas al espacio por el impacto. El retroceso de esta explosión de escombros mejoró sustancialmente el empuje de DART contra Dimorphos, un poco como un chorro de aire que sale de un globo y envía el globo en la dirección opuesta.

Para comprender el efecto del retroceso de la eyección, se necesita más información sobre las propiedades físicas del asteroide, como las características de su superficie y qué tan fuerte o débil es. Estos problemas aún se están investigando.

"DART nos ha brindado algunos datos fascinantes sobre las propiedades de los asteroides y la efectividad de un impactador cinético como tecnología de defensa planetaria", dijo Nancy Chabot, líder de coordinación de DART del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins (APL) en Laurel, Maryland. "El equipo de DART continúa trabajando en este rico conjunto de datos para comprender completamente esta primera prueba de defensa planetaria de desviación de asteroides. "

Para este análisis, los astrónomos continuarán estudiando las imágenes de Dimorphos del enfoque terminal de DART y del Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube), proporcionado por la Agencia Espacial Italiana, para aproximar la masa y la forma del asteroide. Aproximadamente dentro de cuatro años, el proyecto Hera de la Agencia Espacial Europea también está planeado para realizar estudios detallados de Dimorphos y Didymos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de DART y una medición precisa de la masa de Dimorphos.

Ni Dimorphos ni Didymos han representado ningún peligro para la Tierra antes o después de la colisión controlada de DART con Dimorphos.