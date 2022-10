Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy viernes 7 de octubre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

La Justicia

Evita la confrontación con tus superiores porque no hay justificación para los errores. Solo ármate de paciencia y tolerancia y acepta los consejos para que puedas encaminar los proyectos con nuevas estrategias.

Tauro

El Colgado

Tienes que moverte para resolver asuntos financieros lo más pronto posible porque las deudas están generando mucho estrés y angustia en todos. Necesitas que el ambiente laboral mejore y que la paz y la armonía reine para que avancen en equipo.

Géminis

El Ermitaño

Antes de tomar una decisión que pueda dañar todo el esfuerzo y el trabajo que te ha dado ese proyecto, tomate un tiempo de reflexión y mide las consecuencias de lo que pudiera suceder si aplicas estrategias erróneas. No hay prisa, desde la calma las cosas salen mejor.

Cáncer

El Mago

Si tienes confianza en ti misma y energía positiva, no hay nada que te detenga para lograr alcanzar el éxito. Tienes que ser el muro de contención de las malas acciones y de las habladurías para evitar que todo lo que has construido se dañe de un momento a otro. Tienes la fuerza y los astros te acompañan.

Leo

La Emperatriz

Equilibrio y armonía son las claves para que tú estés bien y puedas levantar ese emprendimiento al que le has dado la vuelta en tu mente para arrancar. Pues llegó ya el momento de ejecutar las ideas. Confía en ti, en tu intuición y tu inteligencia.

Virgo

El Diablo

Si tenías dudas de salir de ese lugar donde no te valoran, creo que una situación de conflicto te pone la decisión en tus manos. No esperes más tiempo, busca otras oportunidades para que tu vida y tus finanzas cambien de una vez por todas.

Libra

El Carro

Eres inteligente, carismática e intuitiva, pero la paciencia en cero y resulta que en este punto de tu vida la necesitas. Hay decisiones que pueden hacer que el trabajo se retrase y no genere los frutos que estabas esperando. Eso no quiere decir que no va a suceder, si pasará, pero no a la velocidad que quieres.

Escorpio

El Juicio

Te ponen en la mesa una nueva oportunidad laboral, con muy buenos beneficios, pero tú estás bien, estás en tu zona de confort y no quieres arriesgar. Pues la carta te dice que lo pienses mejor y que esta puede ser una excelente oportunidad para avanzar en lo profesional.

Sagitario

La Templanza

Hay sacrificios que bien valen la pena en estos momentos, necesitas reducir los gastos porque el dinero que tienes ahorrado lo vas a invertir en un negocio que tiene muy buenas perspectivas. Aprovecha esta racha y atrévete que todo va a salir muy bien.

Capricornio

El Hierofante

Si no te organizas y le pones orden a tus ideas, no vas a poder adelantar todo el trabajo necesario para tomarte esos días de descanso, Así que determinación para moverte y resolver todo el problema que acarrea el retraso en los negocios.

Acuario

La Torre

Vienen cambios a tu vida que son importantes para avanzar. Te niegas a aceptarlo y estás provocando una situación de conflicto innecesaria en estos momentos. Al principio todo será un caos, pero verás que con el tiempo las cosas se acomodan y todo comienza a fluir.

Piscis

El Mundo

Todo lo que estaba estancado en tu vida profesional y personal, toma un rumbo diferente y con muy buenas perspectivas. Si te esfuerzas y buscas alternativas vas a lograr los objetivos que te planteaste para mejorar tu economía.