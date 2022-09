Conoce cuáles son los países con más días de vacaciones

Los seis días de vacaciones ponen a los mexicanos en los últimos puestos a nivel mundial en cuanto a este derecho al descanso y al esparcimiento luego de 1 año de trabajo.

Justamente existe un debate para una reforma que duplique a 12 días el periodo mínimo, ya que se trata de una necesidad de la población laboralmente activa.

Según El Universal, “solo China y Nueva Guinea conceden menos días de vacaciones a los empleados: cinco, cada uno. Aunque en China las vacaciones no son obligatorias”.

La realidad en el mundo

Países como Estados Unidos y Japón conceden 10 días hábiles de vacaciones, en promedio, pero en contraste, Francia y Finlandia otorgan 30 días hábiles de vacaciones, sin contar a los británicos, que son de los que más descansos gozan: 28 días hábiles. Otro país europeo entra en el juego de los mejores compensados, es Italia, con 26 días.

En Latinoamérica la diferencia con México también es grande en cuanto a días de vacaciones. Trabajadores de Cuba, Perú y Panamá obtienen 30 días, Brasil suma 26, seguido de Uruguay con 20 días y cada cuatro años de antigüedad se aumenta un día más.

Otros países cuentan con 15 días hábiles de vacaciones, como es el caso de Colombia, Chile, Guatemala y Venezuela. Ecuador y El Salvador otorgan también 15 días, pero deben tomarlas de corrido.

En Argentina son 14 días y a los cinco años en la empresa este derecho sube a 21 días, por ejemplo.

La realidad en México

Según la actual Ley Federal del Trabajo en su artículo 76, cualquier trabajador o empleado le corresponde gozar de un periodo de vacaciones después de haber cumplido un año de trabajo en una empresa, precisa Rankia.mx.

Este tiempo se establece en 6 días y deben ser autorizadas por la empresa dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del cumplimiento de un año de servicios por parte del trabajador. En el caso del trabajo para menores de edad deben gozar de al menos 18 días de vacaciones.

Es importante saber que no pueden cambiarse por dinero extra para que el trabajador no se vaya a descansar. Junto con las vacaciones, al trabajador se le paga una prima no menor al 25%, cita el portal. Sin embargo, el tiempo libre todavía es muy poco.

Para tener una idea, los días de vacaciones se incrementan de acuerdo con la antigüedad. Ver el recuadro:

Mientras tanto, el poder legislativo deberá resolver este asunto. Se sabe que el diputado Felipe Fernando Macías Olvera consignó hace tres años una propuesta para reformar nuevamente la Ley y subir a 10 días el período mínimo de vacaciones. Ahora se habla de ajustar en 12 el tiempo para el descanso, pero tocará esperar.

