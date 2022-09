Horóscopo de hoy: miércoles 28 de septiembre para cada signo del zodiaco

Aries

Vienen unos días muy complicados, de mucho trabajo para lograr subir la productividad. Mucha paciencia y cordura. En el amor, deja de sentirte sola, tienes mucha gente que te quiere y te van a ayudar a superar este tropezón emocional.

Tauro

No te conviene mantener una actitud desafiante con los superiores; por el contrario, trata de sobrellevar este momento con mucha tolerancia porque de ello depende el éxito de los negocios. En el amor, no permitas que la familia opine en tus decisiones personales. Eres una persona independiente y puedes resolver sola.

Géminis

Están en un momento de mucha tensión y expectativas porque no saben cómo van a salir todos los cambios que se hicieron para echar andar un proyecto. Ten paciencia. En el amor, tienes que comunicarle a la familia una decisión que tomaste que va a generar mucha alegría.

Cáncer

No pienses de entrada que el negocio al que le estás poniendo todo tu esfuerzo va a fracasar. Saca esas energías negativas de tu vida. En el amor, no todo el que está a tu lado quiere tu bien. No permitas que esas cargas de otros te descontrolen las emociones.

Leo

Tienes que moverte y buscar soluciones rápidas para sacar adelante todo el trabajo que tienes acumulado para poder avanzar y obtener mayores ingresos económicos. En el amor, aprovecha que estás seductora y aviva la llama de la pasión con tu pareja. Sé creativa y sal de la rutina. Les irá muy bien.

Virgo

Tienes que arrancar ya con ese emprendimiento para que tu economía se impulse y puedas recuperarte financieramente. Es el momento de hacerlo. En el amor, tienes que aprovechar este momento para acercarte a esa persona que te gusta o propiciar el encuentro. Si él no se atreve, lo haces tu.

Libra

Te proponen un nuevo empleo, pero no para dejar el que tienes sino para tener una alternativa que te vendría muy bien aceptarlo para mejorar tu economía. En el amor, no dejes que una discusión acabe con la relación tan bonita que han construido. Habla, pero con mucha prudencia.

Escorpio

Tienes muchas cosas que planificar antes de agarrar esos días libres bien merecidos, así que a esforzarte el doble para irte con tranquilidad. En el amor, estás emocionada porque ya pronto podrás estar muy cerca de ese ser tan especial, pero que está tan lejos.

Sagitario

Tienes que controlar los gastos porque puedes tener un descalabro económico que puede agravar tus problemas laborales. En el amor, deja de lamentarte por el pasado y comienza a vivir el presente y a buscar alternativas para el futuro.

Capricornio

Pese a estar pasando un mal momento, debes seguir adelante con fuerza de voluntad y determinación. Tu actitud tiene que ser positiva. En el amor, tienes el apoyo de esa persona especial que está a tu lado. Eso hará que se consoliden en una relación más seria.

Acuario

Paso a paso vas sacando adelante tu negocio propio. Con algunos altibajos, pero vas prosperando. Ten paciencia que pronto verás que valió la pena. En el amor, tu actitud positiva te va a llevar a conocer a alguien con el que habrá mucha química. No te apresures, pero tampoco lo dejes escapar.

Piscis

Inteligencia, creatividad e intuición son las armas que necesitas para presentar ese negocio al que le vas a poner todo tu empeño para que sea aprobado. Los astros están contigo. En el amor, deja que pase la rabia y llegue la calma a la relación para que puedan conversar sobre sus diferencias.