Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 2 al 4 de septiembre del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries

La convivencia con tus seres queridos caracterizará tu fin de semana y serán tres días de cargarte de energías positivas, así que no desaproveches la oportunidad de sentirte excelente. Vives una etapa de mucha química amorosa, así que, sin duda, serán días de nuevos y apasionados amores. Viernes de juntas de trabajo y firma de proyectos. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, no olvides usar mucho los colores rojo y verde en tu ropa para que las energías positivas estén fuertes. A tu signo le gusta lucirse, más en cómo te vistes, compra ropa nueva y cambia de look. Cuídate de problemas de intestino y estómago. Este sábado tomarás un curso de superación personal e idiomas y el domingo habrá fiesta en tu casa con tus amigos. Deja atrás los celos y discusiones con tu pareja, mejor disfruten juntos.

Tauro

Este viernes será un día de crecimiento para tu signo, recuerda que a ti te rige la lucha y eso te otorga la fuerza espiritual para lograr todo lo que tengas en planes. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y pedirle a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas. A tu signo Tauro lo domina lo sexual, por eso debes tener cuidado con tu temperamento, el cual puede provocar que estés con más de un amor a la vez. Si no tienes cuidado, puedes complicar tu relación de pareja formal. Será un fin de semana de trabajo extra y arreglar asuntos de tu auto. No debes confiar en las personas que acabas de conocer, menos prestar tu dinero porque te roban tu suerte. No caigas en chismes, ni en la escuela ni en tu trabajo, aléjate de asuntos que no te competen. Tus números serán 09 y 21 y tu color de la abundancia el amarillo.

Géminis

Se aproximan tres días de buena suerte en tu vida, sobre todo, de reinvención en el aspecto amoroso, recuerda que a tu signo le hace bien vivir una buena relación y es el momento, sobre todo, con alguien del signo de fuego. Pagarás deudas de tu tarjeta a fin de evitar problemas en tu futuro. No platiques a nadie tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal, intenta ser más discreto. Saldrás de viaje al extranjero para visitar a familiares. Eres muy carismático, eso causa que seas invitado a muchas reuniones. Un amigo se enamorará de ti, del signo Escorpión o Sagitario, mejor aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. Tu signo es el gemelo y eso te hace enfrentarte a retos importantes en tu vida, no digas que no a tu destino, hay que enfrentarlo. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 16.

Cáncer

Te inundará el pensamiento positivo a lo largo de este viernes y tendrás toda la buena actitud para salir adelante de cualquier problema. Tu signo siempre luchará por ser el mejor, sobre todo en el trabajo, así que intenta tomar un curso los fines de semana. Recibirás una invitación para salir de viaje y tomar unos días de descanso. No te enamores tanto si acabas de conocer a tu pareja, la confianza se gana con el tiempo, así que calma en tus relaciones amorosas. Escucha los consejos de tus padres porque siempre querrán lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y comprar muebles. Evita tomar alcohol y comer tanto picante. No prestes dinero, aprende a decir “no”. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 17. Intenta no mentir bajo ninguna circunstancia, pues tarde o temprano la verdad saldrá a relucir.

Leo

Este viernes, la suerte estará del lado de tu signo, recuerda que vives una época de abundancia y bienestar en tu vida, más con tu número de la suerte 02, así que trata de cerrar todos los proyectos que tienes en puerta. Concretarás tus planes de venta de una casa o carro, hazlo, se te dará sin problema. Recibirás un dinero que no esperabas por parte de tu trabajo. Será un fin de semana de salir con nuevos amores, tú eres el conquistador del zodiaco y siempre hablarás de enamorarte. Cuídate de problemas de chismes con amigos o compañeros de trabajo, no platiques tus asuntos personales. Tendrás una sorpresa, un regalo que no esperabas y recibirás un dinero extra por parte de la lotería con los números 03 y 51. No le des tantas vueltas al “qué dirán”, sigue igual de original en tu vida. Habrá muchas fiestas patrias este fin de semana.

Virgo

Vivirás un día de suerte este viernes, recuerda que esta Luna Nueva te domina en todos los sentidos y refleja la fuerza que tienes en tu interior para salir adelante de cualquier problema. Te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pidas lo que tanto necesitas; verás que en menos de trece días habrás cumplido tu petición. El sábado festejarás con tus amigos y familiares; ten en cuenta que tu signo es el mejor anfitrión de las fiestas. Un amor del pasado te busca para pedirte que vuelvan, trata de cerrar ese capítulo en tu vida. Cuídate de problemas de alcohol o comidas muy picantes porque altera mucho tu digestión. Domingo de pensar en tu futuro y organizar un negocio. Tus números de la suerte son 08 y 29; no olvides que son días de abundancia y el dinero te llegará por cualquier medio.

Libra

Fin de semana con mucho trabajo extra y arreglas de una propiedad. Recuerda que eres el pilar de casa y tu ayuda es fundamental para que las cosas salgan de la mejor manera. Serán días de sentirte muy seguro de ti mismo y saber para dónde vas en la vida, por eso te recomiendo que formalices la relación con tu pareja. Este viernes te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel guardián lo que necesitas. Te pones al corriente con pagos pendientes; aún así, procurar ahorrar, eso te ayudará a no volver a tener problemas económicos. Tendrás una discusión con tu pareja, trata de no tomarlo muy en serio y deja que todo fluya, recuerda que lo más importante es pasar las fiestas de lo mejor. Tus números de la suerte para este domingo son 05 y 19 y tus colores de la abundancia el verde y amarillo.

Escorpión

Este viernes estará lleno de buenas noticias, recuerda que la Luna Nueva domina tu vida laboral, no dudes hacer los cambios necesarios en tu trabajo para que estés mejor. Te recomiendo que este día te pongas mucho perfume y pidas a tu ángel guardián que te ayude en todo lo que necesitas. Cuídate de los problemas de garganta o pulmones y trata de ir con tu médico. Ya no seas ten celoso, recuerda que lo mejor de una pareja es la confianza, disfruta más tu relación amorosa. Este domingo arreglas tu casa y hacer una fiesta familiar, no olvides que eres el fiestero del zodiaco y siempre quieres tenerlos cerca. Saldas una deuda del pasado. Tus números de la suerte son 03 y 71 y tus colores de la fortuna dorado y rojo. Los Escorpión solteros les va llegar un aventura amorosa, pero nada formal, solo sexual.

Sagitario

Los Sagitario solteros conocerán personas muy compatibles para tener amores apasionados. Decides hacerte un cambio de imagen. Ten cuidado con las personas que metes a tu casa, trata de no ser tan confiado. El viernes tendrás buena suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 09 y 77, usa muchos los colores blanco y rojo para atraer la abundancia. Tendrás juntas en tu trabajo para participar en los nuevos proyectos de la empresa. Haces los pagos de tu tarjeta de crédito y decides empezar a ahorrar. Un amigo te va a pedir prestado dinero, trata de decirle que no para que no te robe tu buena suerte. Ya no pelees con tu pareja, deja a un lado el pasado y disfruta tu relación amorosa. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio. Los Sagitario que están casados les vendrá la sorpresa de embarazo.

Capricornio

Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 21 y 30, te recomiendo vestir de colores claros para que la armonía en tu vida esté de lo mejor. Cuídate de dolores de espalda baja y riñón, trata de tomar agua natural. Tu mejor compatibilidad para el amor será con Aries, Géminis y Escorpión. Trata de ahorrar para tus colegiaturas. Pon atención a tus sueños porque vas a recibir un mensaje divino. Tendrás una capacitación laboral y harás un examen importante para un aumento de puesto en el trabajo, trata de aplicarte más en tus estudios. Tu pareja estará un poco molesta por tantos celos, evita ser tan complicado en las relaciones amorosas y disfruta más la vida. Sales de viaje con tu familia, te llega la invitación para ir de fiesta, solo trata de no tomar mucho alcohol y disfrutar de los eventos.

Acuario

El viernes estarás muy renovado y con toda la buena actitud para recibir el éxito que llegará a tu vida, recuerda que estás en tu época de crecer económicamente, por eso te recomiendo que prendas una vela roja y pidas a tu ángel la protección lo que tanto necesitas, como ese aumento de salario. Te compras ropa y cambias de look para este fin de semana en el que irás a reuniones importantes. Ayudas a un familiar con un compromiso de pago de su casa. Eres muy bueno para organizar eventos sociales trata de poner un negocio de organización de eventos, verás cómo te va ir de lo mejor. Trata de controlar tu carácter y no enojarte por situaciones tan sencillas y menos con tu pareja pues te ha demostrado su amor. Te llega un regalo que no esperabas. Tus números de la suerte son 06 y 15 y tus colores azul y blanco.

Piscis

Viernes de suerte para tu signo, no olvides que estás en tu mejor época y más porque los astros están alineados a tu favor. Recuerda que tu signo es el místico del zodiaco, la Luna Nueva te domina en todo lo que realizas, por eso te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y regales unas monedas a alguien que lo necesite y verás como la abundancia llegará más fuerte a tu vida. Haces fiesta este domingo con tu familia y amigos, solo ten cuidado con comer y beber en exceso. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar y lotería con tus números mágicos 08 y 37 y trata de usar los colores rojo y blanco en tu ropa para atraer más la abundancia. Es importante que entiendas a tu pareja, la comprensión es fundamental para que sigan juntos, el apoyo entre ambos debe estar siempre presente.