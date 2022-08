7 cosas que pensamos de los demás y son un total error, según la psicología

Cuando nos relacionamos con personas, en la mayoría de las ocasiones, terminamos haciéndonos ideas sobre las interacciones que tenemos. Llegando a pensar cosas como: a lo mejor no le simpaticé, quizás fui muy hablador o puede ser que no me llame más.

“Dar sentido a otras personas, un proceso llamado percepción social, no es una tarea fácil”, afirma la psicóloga social Natalie Kerr, citada por Psychology Today, sobre este tema de cómo nos relacionamos con los otros. “A menudo no somos tan buenos para leer los pensamientos y sentimientos de otras personas como creemos”, agregó.

Precisamente, la psicóloga identificó algunos de los errores de pensamiento más comunes que pueden obstaculizar nuestras relaciones y transformar las interacciones sociales en un laberinto complicado. ¿Cuántos de ellos has hecho y crees que puedes parar?

Cosas que pensamos de los demás y que son un total error

1. A las personas les caemos bien, más de lo que creemos.

2. Hablar con extraños se disfruta más de lo esperado.

3. Las personas no siempre notan lo que queremos esconder.

4. Los otros nos juzgan menos de lo que pensamos.

5. Las personas no pueden ver correctamente a través de nosotros.

6. Otras personas aprecian más los cumplidos, más de lo que pensamos.

7. Nosotros no somos los únicos que estamos solos en casa un sábado por la noche.

En cada uno de estos escenarios, nuestras propias inseguridades entran en juego, ya que son estas las que nos cambiar la perspectiva de los hechos cuando nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, si tu autoestima es baja, creerás siempre que no le caíste muy bien a las personas, cuando en realidad puede ser todo lo contrario.

Ten más confianza en ti mismo al relacionarte con otras personas. Atrévete a conocer gente nueva, que nutrirán a la vez tu propio ser y tu propia visión del mundo.

