Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 8 al viernes 12 de agosto del 2022

Esta semana Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el amor, cuál es tu carta del tarot, cómo te irá en el trabajo y la fortuna. Descubre lo que el destino tiene preparado para ti esta semana del lunes 8 al viernes 12 de agosto del 2022.

Aries

Tu signo obtuvo en el tarot la carta de “El Sol”, que, sin duda, implica que será una semana de despojarte de lo negativo que pasaste y se aproximan días de buena suerte en cuestión de nuevos trabajos, mejor pagados. Pon en orden tus metas y llévalas a cabo, no todo será fácil, se necesita constancia para llegar a tus objetivos de vida. El martes será tu mejor día de la semana y el verde tu color de la prosperidad. Tus números de la lotería son 05 y 09. Deberás tener cuidado con problemas de estrés y ansiedad, eso solo tu mente lo puede controlar al hacer ejercicio y tener buen sueño. Te invitarán a salir de viaje y llegará a ti un nuevo amor que será muy compatible contigo. Vendrán a ti oportunidades de crecimiento económico, así que intenta aprovechar esa buena racha y, sobre todo, la inspiración y buena suerte.

Tauro

La carta de “La Fuerza” rige a tu signo en los horóscopos del tarot, solo deberás cuidarte de las malas energías que te rodean y siempre estar al tanto de sus posibles daños. Te recomiendo que prendas una vela de color blanco y que uses mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo. Habrá días de juntas en cuestión de trabajo por cambios de puestos y reajuste de personal. Recibirás una invitación a un negocio propio, trata de aceptarlo, ya que Tauro siempre sabe cómo hacer dinero e invertirlo. Tendrás algunos problemas con tu pareja sentimental por culpa de celos y discusiones, trata de darte tu espacio en la relación amorosa, así estarás más tranquilo. Tu mejor día de la semana será el miércoles, tus números de la suerte son 02 y 11, y tu color el amarillo. Enfrenta todo con decisión y valentía.

Géminis

En el horóscopos del tarot te salió la carta de “La Estrella”, por lo que serán días de buena suerte en lo que realices, solo intenta ser prudente y no comentes nada sobre tus planes porque llega la envidia a tu vida. Ten confianza en ti mismo y pregúntate qué es lo que quieres para tu futuro, el cual, sin duda, llevarás a cabo. El jueves será tu mejor día y tus números de la suerte en la lotería son 07 y 24. El azul intenso es tu color de la abundancia, no dejes de utilizarlo. Será una semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al día en todo lo que realizas en materia laboral. Recibirás la invitación para un negocio, acéptalo, te ayudará a mejorar tu economía. Un amor apasionado llegará a tu vida, que será muy duradero. Harás pagos de colegiaturas y tarjetas de crédito. Un ser querido te regalará una mascota.

Cáncer

La carta de “El Mago” rige a Cáncer en el tarot, la cual significa poder y cambio evolutivo en tu vida, es decir, en esta semana tendrás la oportunidad de avanzar en lo que te propongas y tu mentalidad estará más fuerte y positiva. Debes tener esperanza en tu vida para lograr los objetivos financieros que tanto deseas, como la compra de un carro o el cambio de casa. Pero, mantén el equilibro en tu vida sentimental, deja de lado los celos y enojos sin razón. Te recomiendo que tengas un chequeo en cuestiones de salud, pues esta carta previene cualquier enfermedad. Tus números cabalísticos son 10 y 19, tu mejor día será el viernes y el rojo intenso es tu color de la abundancia, úsalo más en tu vestimenta diaria. Tus signos más compatibles serán Piscis y Virgo para hacer negocios nuevos o relaciones sentimentales.

Leo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta del “As de Espadas”, que significa el alto nivel de tu fuerza espiritual. Lograrás alejar los problemas laborales y de estudios que arrastraste desde hace tiempo. Sonríele a la buena suerte a lo largo de la semana, más porque sigues de cumpleaños. Recibes un regalo de un amor y te dará mucha alegría; también, ten desconfianza con personas que hablen del tema. Tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo que padeciste. Estimularás tu habilidad e ingenio para crear nuevos negocios o estudiar leyes, medicina e ingeniería, estas habilidades se te darán muy fácil. Tus números cabalísticos son 21 y 40, el naranja será tu color de la prosperidad, y el lunes tu mejor día. Siempre serás el primero en todo, tu meta es triunfar, solo cuídate de impulsos desmedidos en tu temperamento.

Virgo

La carta del “As de Bastos” significa que serán días de toma de decisiones fuertes para cambios favorables en tu vida, es decir, estás en el momento de madurar y tomar las riendas de tus objetivos. Esta carta augura que te llegará un puesto de trabajo de jerarquía, te recomiendo tomarlo, te ayudará a crecer. Tus números cabalísticos son 01 y 20 y tu color de la abundancia es el blanco. El jueves será tu mejor día. De forma indiscutible, a tu signo lo domina el sexo y sentirse amado, por lo que si la carta del tarot te lo vuelve a rectificar, vendrá un amor muy compatible del elemento fuego. Recibes un dinero extra por un bono de productividad y el pago de una deuda atrasada. Acudirás al médico por una posible infección. Tendrás un cambio muy positivo en tu actitud y verás la vida de mejor manera; atrévete a cambiar tu mente.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, lo que implica que es tiempo de que madures en lo profesional y busques tu camino al éxito, recuerda que eres el más justiciero y leal del zodiaco, eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área. También te dice que tu inteligencia e intelecto superan a cualquiera, solo tienes que ponerlo en práctica y verás cómo te da resultado en todo lo que realices. Debes tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar, porque eso afectará toda tu vida, te recomiendo que pienses dos veces antes de actuar. Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, debes cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa, recuerde que para atrás ni para agarrar impulso, siempre hacia adelante. Tus números de la suerte son 12 y 33, y trata de usar más el gris y morado, tu mejor día es el miércoles.

Escorpión

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de la “Rueda de la Fortuna”, es tiempo de renovación en tu forma de pensar y avanzar en todos tus proyectos. Ya no debes ser tan dramático y drástico en tus decisiones, es momento de quitarte esos pensamientos negativos. Debes reconciliarte contigo mismo y quitarte culpas del pasado. No debes sabotearte tú mismo porque el éxito lo tienes a la mano, pero a veces tu carácter te impide tenerlo. Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices. Serán días de mucho trabajo y presión de tus jefes, trata de no enojarte y tener paciencia para terminar todos los pendientes. Te busca un nuevo amor de Virgo o Piscis que será muy compatible contigo. Tus números mágico son 06 y 14, tus colores de la abundancia son rojo y blanco, y tu mejor día el lunes.

Sagitario

“La Templanza” es tu carta del tarot, debes confiar en tu paciencia para tomar decisiones y ser un exitoso en lo que realices. Tu signo es el carismático del zodiaco, junto con esta carta se da la mancuerna perfecta para empezar una vida de triunfos, solo no debes confiarte demasiado y luchar por un ideal. Debes hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo. Semana de proyectos nuevos y cierre de contratos en tu trabajo. Te busca un amor nuevo del elemento agua. A los Sagitario que tienen pareja les recomiendo tener más comunicación sentimental y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión. Ya no seas tan soberbio y aprende a decir que lo sientes, eso le dará paz a tu alma. Tus números de la suerte son 16 y 23, tus colores azul y rojo, tu mejor día el miércoles.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Oro”, significa el deseo de ser alguien en la vida y sobresalir ante los demás. Esta carta te indica responsabilidad y conciencia, estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces. La energía de esta carta es suprema si la sabes utilizar a tu favor, te va ayudar a crecer en lo profesional, debes ser más fuerte de mente para que lo que pienses se realice. Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo siempre se adelanta a lo que van a decir los demás y más en cuestión de pareja, trata de calmarte y no precipitarte en tomar una decisión que después te arrepientas. Llegará dinero extra por lotería y juegos de azar con los números 04 y 30, tus colores son amarillo y naranja, tu mejor día el miércoles.

Acuario

“El Loco” es tu carta del tarot, es una explosión de temperamento, por eso te recomiendo medir tus palabras para que no salgas perjudicado. Habrá una revelación en tu vida para que decidas ser un triunfador, pero no te dejes influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu buena suerte. Es momento de dejar el amor y amistades tóxicas que solo quieren un interés económico, elige mejor a las personas que están a tu alrededor. Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que deseas. Cuídate de problemas en tu trabajo, trata de no discutir sin razón. Te proponen volver estudiar y tomar una maestría de tu profesión. Habrá dinero extra por la lotería con los números 15 y 27, trata de usar más los colores morado y blanco, tu mejor día el viernes.

Piscis

La carta de “El Ermitaño” te guiará esta semana, encontrarás la solución a los problemas porque la luz de la buena suerte te va rodear. Tu signo nunca va estar solo, siempre tendrá una pareja a su lado para estar enamorados. Recuerda que en cualquier momento se puede derrumbar lo que construiste, solo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar. Tu signo está en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz. En toda acción hay una reacción, así que trata de estar muy consciente de lo que vas a hacer. Ya no digas no al amor, es el momento de estar en pareja. Si te piden prestado dinero, trata de no hacerlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos serán 08 y 19, trata de usar más los colores verde y azul para atraer la buena suerte, y tu mejor día es el martes.