5 signos de que estás confundiendo la química con la compatibilidad de pareja

El amor es uno de los sentimientos más puros que puedes sentir en toda tu vida, pero cuando se trata de consolidar una pareja, hay muchos factores a evaluar. Y es que hay muchas personas que confunden química con compatibilidad, lo que complica un poco la situación.

De acuerdo con la psicóloga Roxy Zarrabi, es muy común confundir la química con la compatibilidad.

Analiza cómo está tu relación de pareja (Unsplash)

Estos signos indican que estás confundiendo química con compatibilidad

“No puedes tener química con cualquiera, así que se siente especial. Al mismo tiempo, puedes tener química con muchas personas, pero eso no significa necesariamente que seas compatible con ellas. Aunque tener química en una relación es importante, no es un buen indicador de si eres o no compatible con alguien”, explicó en un post de Psychology Today en Instagram.

En el mismo post, algunos usuarios comentaron que desean tener química con su pareja, mientras que otros reconocieron que ciertamente la química no quiere decir que las personas sean compatibles como pareja.

Si no estás seguro de estar en esa situación de confusión, te damos estas pistas:

1. La química que sientes es tan fuerte que se superpone a cualquier otra cosa.

2. Te encuentras a ti mismo racionalizando signos de problema o red flags.

3. No tienes idea alguna de cuáles son los valores de esa persona y si se alinean con los tuyos.

4. Si no puedes tener contacto físico en una cita, no sabrás si podrás disfrutarla.

5. Has tenido la misma sensación antes y la persona no fue compatible contigo.

Checa bien estos signos y analiza si en este momento estás confundiendo la química con la compatibilidad en tu pareja. De todas maneras, si sigues teniendo dudas, siempre puedes acudir a un psicólogo para que te apoye en la situación que estés viviendo.

Contenido relacionado

Amor a cualquier edad ¿Puede durar el amor cuando hay mucha diferencia de años en la pareja?

Test visual: Descubre claves de tu relación al escoger una foto de parejas felices