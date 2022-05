5 señales de que alguien está luchando con su salud mental y cómo poder ayudarlos

Estamos en un mundo tan acelerado que en muchas ocasiones pasamos por alto cómo se sienten las personas que queremos, las cuales puede que no estén atravesando su mejor momento y necesiten de nuestra ayuda.

Hillary Freeman, consejera certificada y que ha ayudado a una variedad de personas con el manejor de estrés, conversó con la revista Elle sobre las señales que podemos ver en una personas que tiene problemas con su salud mental.

Señales de una persona que lucha con su salud mental

Evitar el contacto social

El autoaislamiento tiene una forma de hacer que las personas se sientan solas, lo que puede conducir a una depresión profunda. Si alguien sigue cancelando planes y se siente aliviado por ello, puede significar que está ansioso por la interacción social. Según Freeman, es importante para nosotros tener una relación con otras personas. Necesitamos conversaciones externas que nos den una mejor perspectiva de la vida.

Una falta de enfoque

Se sabe que esta es una de las fases más desafiantes de la depresión. Si nota que alguien tiene más dificultad para concentrarse, eso significa que es posible que ya no vea el sentido de hacer las cosas. Según Freeman, la falta de más concentración de la habitual también podría ser la causa de circunstancias personales. Como mudarse a un lugar nuevo y sentirse ansioso por la idea de conocer gente nueva.

Llorando más de lo normal

Aunque llorar es saludable en un sentido general. Si ves a alguien llorando más de lo normal, en realidad puede ser un signo de depresión y ansiedad. También notarás que es posible que ya no disfruten de lo que solía hacerlos felices. Tienen menos energía que antes, experimentan sentimientos de desesperanza o incluso lloran por cosas pequeñas y tienen problemas para detener las lágrimas.

Falta de sueño

Cuando alguien está agotado, le resultará más difícil luchar contra la depresión. Según Very Well Mind, alrededor del 80 por ciento de las personas que están deprimidas no pueden dormir. Esto puede convertirse en un círculo vicioso para quienes lo experimentan, ya que los sentimientos de depresión suelen ser la razón principal de sus noches de inquietud. Una forma de disuadir esto es pasar algún tiempo bajo el sol.

Una falta de optimismo

Corrección, una cierta cantidad de pesimismo está bien en la vida. Pero una cantidad significativa en realidad podría llevarlo a la depresión. Ser negativo y estar deprimido son similares en la forma en que ambos experimentan sentimientos prolongados de tristeza. Cuando alguien es demasiado negativo, en realidad está dejando de lado una gran cantidad de dopamina y serotonina en su sistema, los químicos felices.

Según Freeman, los traumas no curados y los eventos estresantes son los que conducen principalmente a niveles significativos de negatividad. Es por eso que se recomienda tener un sistema de apoyo sólido y buscar ayuda profesional.

