Comunidad de Las Mareas hace llamado para luchar contra destrucción de reserva

El tema que recientemente está en boca de todos en Puerto Rico, tiene un trasfondo más profundo que la tala de un mangle dentro de una reserva, más profundo incluso que la corrupción necesaria para que esto pase por 50 años sin que el gobierno ni sus agencias hagan nada a pesar de las constantes denuncias. Lo que hay detrás de todo esto es un asunto al que nadie ha querido mirar en toda esta discusión. Ese asunto es la histórica exclusión, la marginación sistemática a la que ha sido expuesta la comunidad Las Mareas.

“Esta costa y su manglar que son parte de esta comunidad, ejemplifican la manera en que corren las cosas en la política y entre ricos y pobres en este país. La doble vara que se usa para medir a los poderosos de manera diferente al resto del pueblo, siempre a favor de los primeros condenando al resto a la pobreza. Es en última instancia un ejemplo de cómo vamos perdiendo nuestro país y comunidades a manos de inescrupulosos”, sentenció Giovanni González, joven de la comunidad.

“Es por eso que estamos haciendo un llamado a una Convocatoria de Pueblo para el sábado, 30 de abril a las 10 am, en la cancha de Las Mareas, para juntos lograr la inclusión de nuestras comunidades en el manejo de nuestros recursos naturales, defender el futuro de nuestro pueblo, y proponer que por fin el gobierno, la Reserva y los políticos dejen que la comunidad desarrolle los proyectos que ya lleva trabajando contra viento y marea, y que se irán fortaleciendo en conjunto con las propuestas que las diversas comunidades tenemos y trabajamos de manera autogestionada”, expresó Luis Antonmarchi, líder comunitario.

Por su parte, el pescador José Santiago sostuvo que: “La comunidad Las Mareas es una comunidad centenaria que por décadas ha tenido que vivir y sobrevivir el abuso, el abandono, la exclusión y la pobreza provocados por un modelo de desarrollo que no respeta nuestras vidas ni el ambiente”.

Un modelo que se ha venido haciendo cada vez peor para quienes vivimos en Salinas pues solo beneficia a unos pocos, haciendo que tengamos que emigrar o ver cómo el pueblo y nuestras oportunidades se nos escapan de las manos.

Lo que para muchos es un recurso natural, para nosotros en Las Mareas siempre fue parte de la comunidad. Allí aprendimos a pescar, a nadar, a relacionarnos con el mangle, a conocer toda la vida que provee el mangle, en fin, ese mangle era parte de nuestra vida. En los 70′s, poco a poco sectores adinerados fueron adueñándose de ese espacio, arrebatándonos esa parte de nuestra comunidad. Mientras eso pasaba, tuvimos que luchar para detener una termonuclear que, no solo nos amenazaba a nosotros sino a todo el país, y la detuvimos; en los 80′s tuvimos que luchar contra Monsanto que venía a envenenarnos y la detuvimos; durante toda la década de los 2000 tuvimos que defender nuestra escuela para evitar su cierre y en el 2011 lo logramos; luego tuvimos que defender la Bahía de un gasoducto y lo logramos. Hemos generado a pulmón, educación y alternativas para jóvenes y adultos a pesar del abandono del Estado y los ataques de los grandes intereses.

Antes de que se estableciera una Reserva en nuestra comunidad ese manglar estaba allí. ¿Quién lo protegía? La comunidad. La Reserva, lejos de aportar a ese proceso de relación mutua entre la comunidad y su naturaleza, nos alejó y cortó ese lazo, abonó a que el sustento de la pesca fuese más difícil, sumado a la contaminación y a otros factores que dificultaban la vida de quienes vivíamos de la pesca. Es hora de que se entienda que no hay forma de evitar el desastre, la corrupción y el abuso sin la participación protagónica de la comunidad, y la creación y el reconocimiento del derecho de la comunidad a tener un trato justo, igual y digno para crear una vida buena para todos sus residentes.

Toda esta historia evidencia cómo nos han invisibilizado y nos siguen sacando de la ecuación, poniéndonos contra la pared. El año pasado participamos en un proceso de reclamo de justicia, sobre la recuperación después de los huracanes. En este proceso identificamos una vez más como esto es para unos sí y otros no. Mientras ha sido el mismo gobierno y sus agencias los que han permitido esa destrucción del mangle y la invasión de nuestra comunidad, haciéndola más vulnerable a las inundaciones, es el mismo gobierno el que nos niega el apoyo económico para recuperarnos del huracán con la excusa de que la comunidad es inundable.

Esto es otro ejemplo de esa doble vara, al facilitarle a unos nos daña a muchos, pero además la forma en que se ha manejado esta discusión vuelve a sacar a la comunidad de la ecuación y es hora de que eso acabe ya.

Podrían sacar a todos los que invadieron nuestra comunidad, arrestar a todos los responsables corruptos, devolver el control de la reserva y restaurar el espacio natural, y eso no cambiará en su profundidad nada la situación de exclusión de la comunidad, que es uno de los factores de vulnerabilidad que hay que resolver para que eso no vuelva a ocurrir, no solo aquí sino en ninguna parte del país. Porque lograr todo eso en ese pedazo del Camino del Indio no cambiará el hecho de que eso no solo está pasando aquí, si no en otros sectores de nuestra comunidad como La Quinta, el dique, como en el resto de Salinas como Playita, Playa, Villa Esperanza, realmente en el sur y todo Puerto Rico, porque el asunto no es tanto la corrupción e ineptitud, en su fondo es un asunto de un modelo que nos excluye siempre a favor de otros que no están por el bien del pueblo.

No nos confundamos, es importante que esas cosas pasen, pero es hora de que nuestra gente, nuestro pueblo, sea el protagonista de la lucha por defender el país de ese modelo, y en Las Mareas no solo proponemos que la comunidad esté al frente del manejo y protección de ese espacio, sino del desarrollo de un proyecto para la comunidad que sirva de ejemplo y se fortalezca con el resto de Salinas que está padeciendo lo mismo.

“Sabemos luchar y construir victorias, lo hemos demostrado y lo volveremos a hacer, con o sin el apoyo de quienes ahora se tiran las culpas entre ellos. Tenemos que dejar de servirle a los que tienen mucho y quieren más a costa de nuestras vidas. Todos y todas somos el pueblo… Hoy, yo soy Las Mareas, Todos somos Las Mareas. Los esperamos el sábado, 30 de abril” expresó Jacqueline Vázquez, líder comunitaria y coordinadora del proyecto el Punto Educativo