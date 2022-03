Hombres infieles tienen menor coeficiente intelectual, asegura estudio

Los hombres infieles no solo son unos patanes que no respetan a las mujeres, también tienen menor coeficiente intelectual, según reveló un estudio realizado por un equipo del London School of Economics, en Inglaterra.

Así que no solo está mal su comportamiento, sino que evidencia lo poco inteligente que es, y sin duda, no vale la pena estar con ese tipo de hombres.

La investigación determinó que los hombres que engañan a las mujeres son “básicos” y no han evolucionado, como aquellos que sí valoran la fidelidad.

Autores de estudio explican por qué los hombres infieles tienen menor coeficiente intelectual

El autor del estudio, Satoshi Kanazawa, explicó que “a lo largo de la historia los hombres siempre fueron relativamente polígamos, por lo que una relación monogámica supone una novedad evolutiva, en oposición al hombre primitivo, que era propenso a la promiscuidad”.

Esto quiere decir que el hombre que es infiel es como aquel primitivo promiscuo, y se quedó en el pasado, a diferencia de los que sí son fieles, que adoptaron nuevas prácticas y comportamientos, y sí evolucionaron.

Y, además, explicó que la infidelidad no depende de los valores de la persona, sino de su inteligencia.

“La fidelidad no tiene que ver con los valores de las personas, sino con la inteligencia de estas mismas. La monogamia es el resultado de la evolución de los hombres quienes se caracterizan por la exclusividad sexual”, dijo el autor.

El estudio fue realizado con información de hombres estadounidenses, y los resultados arrojaron que los hombres “ateos, liberales y fieles, tienen mayor coeficiente intelectual, superior al de los hombres creyentes e infieles”.

Así que cuando ese hombre que te fue infiel, te de la excusa que fue un impulso, un error, o el calor del momento, no le creas, es porque definitivamente no es inteligente, y sin duda, no te merece.