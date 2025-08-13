Las 23 candidatas del certamen Miss Universe Puerto Rico 2025, cuya final se realizará este jueves, 14 de agosto de 2025, han tenido cambios radicales e impresionantes durante su preparación en la competencia.

Sin embargo, varias de ellas han tenido transformaciones muy notables. Entre ellas las delegadas de los municipios de: Carolina (Josuan del Valle), Miss Gurabo (Valeria Velázquez), Miss Canóvanas (Aneichka Maldonado) y Miss Trujillo Alto (Joaliz M. Cancel).

Desde las fotos de los castings hasta la competencia preliminar, realizada la semana pasada, estas demostraron la evolución que obtuvieron con su esfuerzo, trabajo, compromiso y empeño durante los pasados meses.

¿Quiénes son las candidatas con los cambios más impresionantes en Miss Universe Puerto Rico 2025?

Miss Carolina - Josuan del Valle

Miss Canóvanas - Aneichka Maldonado

Miss Gurabo - Valeria Velázquez

Miss Trujillo Alto - Joaliz M. Cancel

¿Quiénes son los jueces de Miss Universe Puerto Rico 2025?

-Doctora Adriana Luna: veterinaria y creadora de contenido

-Jesús Cancel: maquillista profesional

-Karla Guilfú Acevedo: Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 de Miss Universo 2023

-Zilka Ríos: dietista

-Madesly Martínez: Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers

-Walter Otero: galerista

-Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment

-David Antonio: diseñador de modas

-Marie Tere Benes Lima: empresaria, modelo profesional e instructora de pasarela

-Normando Valentín: periodista de Wapa TV

-Isaac Demel, presidente de Lido Jewelers; y Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

Preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025: ¿Quiénes ganaron los importantes premios?

Durante la competencia preliminar de MUPR 2025 se otorgaron los premios Total Look RunWay by Colgate Optic White otorgado a Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera Mejor; Cabello L´Oréal, obtenido por Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques; mientras que Piel Radiante L’Óreal París fue otorgado a Marisabel Rivera Negrón, Miss Universe Ponce. Asimismo, Isys Arimar Santos Crespo, Miss Universe Vieques, fue premiada como Miss Fotogénica.

El premio My Way lo recibió la delegada de Carolina, Josuan del Valle. El de Sonrisa Colgate, lo obtuvo la delegada de Jayuya, Samaris Barbot. Por votación de las delegadas, el premio Miss Personalidad, fue otorgado a Miss Morovis, Heidi Marie Acevedo Rosario; mientras que la mejor pasarela la obtuvo Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera.

¿Dónde se realizará el certamen de Miss Universo 2025?

La organización del los concursos Miss Universo y Miss Universo Tailandia anunciaron a mediados del mes de marzo pasado, las actividades y competencias que realizarán las candidatas durante el casi mes de concentración de Miss Universo 2025.

Las delegadas tendrán eventos como fashion shows, sesiones de fotos, visitas a las islas de Phuket y Pittaya y las tradiciones competencias en trajes nacionales, de fantasía o típicos, preliminar y final.

La septuagésima cuarta edición de Miss Universo, la cual es liderada por la empresa de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, contará con un desfile en traje de baño, separado de la preliminar y final, y la imposición de bandas o cintas.

El concurso internacional se realizará desde el 2 al 21 de noviembre de 2025, donde Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.



