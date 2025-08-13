Penélope Cruz cataloga como “impresionante” el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

La actriz española Penélope Cruz calificó como “impresionante” la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Cruz fue invitada a la icónica “casita de campo” y fue la encargada de gritar la frase “Acho PR es otra cosa”, que da paso al tema “Voy a llevarte para PR”.

“Gracias Benitoooooooo💕Impresionante!! #achopresotracosa @badbunnypr #pr“, escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video del concierto.

La función del domingo, que representó la decimoquinta de la residencia “No me quiero ir de aquí”, también tuvo como invitados a los artistas puertorriqueños René Pérez, mejor conocido como “Residente” y Kany García.

El rapero fue el encargado de montar el ‘party de marquesina’ en la casa de campo instalada en el recinto al son del legendario tema “Chulin Culin Cunflai”. En esta ocasión fue Bad Bunny quien realizó los “chanteos” de Julio Voltio, rapero que realizó el tema original.

Por su parte, García se unió a la lista de cantantes encargados de entonar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”.

Durante los pasados domingos otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy de Cultura Profética también han tenido el honor de realizar esta labor que ha representado uno de los eventos más emotivos.

Artistas invitados hasta el momento

El evento ha contado con grandes invitados del género urbano y de la música en general. Por la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot han pasado: Jhay Cortez, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V. Mientras que Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario y Kany García también han tenido la oportunidad de ser parte del evento.