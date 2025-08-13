¿Nueva pareja? Clovis Nienow le pregunta a Clarissa Molina si está soltera

Clovis Nienow de la Casa de los Famosos. Hotel Alma. San Juan. Metro PR 14 de junio de 2024

Tal parece que el presentador Clovis Nienow está listo para abrir nuevamente su corazón, tras su ruptura con la modelo venezolana Aleska Génesis.

En una conversación con la presentadora dominicana Clarissa Molina, Nienow habló abiertamente sobre sus sentimientos y lo que espera de una relación.

“A mí me encanta el amor, me encanta enamorarme. He tenido cuatro novias y yo me entrego mucho. Cuando quiero a una persona me entrego demasiado. Uno de mis sueños es tener una familia y quisiera ser papá joven, si Dios me lo permite, para aprovechar a mis hijos, irme de fiesta con ellos. Mi siguiente relación obviamente quisiera construir algo a futuro, quisiera una mujer que me haga feliz, pero también que me dé la oportunidad de hacerla yo feliz, de construir algo bonito, una familia, una mujer que me respete, que se respete a ella misma, trabajadora, divertida, aventurera, que le guste vivir el presente y una mujer obviamente con valores y principios”, expresó.

Molina no dudó en preguntarle si tenía a alguien especial, a lo que el mexicano respondió: “No, ahora estoy soltero”.

Acto seguido, Nienow le devolvió la pregunta y Molina confesó que también está soltera.

El presentador no perdió la oportunidad de elogiarla, describiéndola como “una mujer hermosa” e “inteligente”.

“Aleska y Clovis protagonizan fuerte intercambio: “No quiero tener ningún tipo de relación contigo”

Nuevamente la modelo venezolana Aleska Génesis vivió un momento incómodo junto a su expareja, el presentador Clovis Nienow, durante el programa Hoy Día de Telemundo.

La modelo y el presentador protagonizaron un tenso intercambio mientras debatían sobre si es posible compartir en un ambiente laboral con una expareja.

“Yo estoy aquí [en el programa] llevando un trato cordial. Tu me bloqueaste en redes sociales y yo te bloqueo de mi vida. En este momento no quiero tener ningún tipo de relación contigo”, dijo el presentador a su expareja.

Esta semana, Aleska se integró como conductora invitada del espacio, donde también labora Nienow.

Ambos sostuvieron una relación amorosa tras conocerse en el reality show “La Casa de los Famosos”, pero anunciaron su ruptura el pasado 20 de enero.

El inesperado reencuentro ha generado comentarios entre seguidores del programa.

“Que falta de Respeto para Clovis”, “Clovis tiene una cara de incomodidad que mal por Telemundo”, “No la soporto. Ya no veo más este programa, que pesar!”, “Que falta de respeto para Clovis después de todo lo q hablo de él. Espero q no se les ocurra dejarla.”, son solo algunos de los comentarios de los seguidores.