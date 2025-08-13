En los últimos días, el estado de salud de Maribel Guardia ha llamado la atención, especialmente después de los rumores de un posible diagnóstico de leucemia; pese a que la actriz desmintió la información, recientemente generó controversia al revelar que se sometió a una cirugía.

Maribel Guardia se somete a cirugía luego de rumores de cáncer

Mediante una publicación en redes sociales, Maribel Guardia reveló que luego de 11 años tomó un espacio en su agenda para someterse a una cirugía en su ojo izquierdo.

PUBLICIDAD

“Empecé el año cuidando la salud. Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca, debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos hasta ahora pude hacerlo, soy la mujer biónica fe. Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chéquense”.

Como era de esperarse, sus seguidores han demostrado muestras de apoyo para su recuperación; sin embargo, todo parece indicar que la intervención fue hace algunas semanas, ya que actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de cine.

¿Maribel Guardia fue diagnosticada con leucemia?

En medio de las especulaciones y dudas sobre su estado de salud actual, Maribel Guardia compartió un video desde sus redes sociales, con el objetivo de desmentir las declaraciones de canal Kadri Paparazzi, señalando que se encuentra sana y estable luego de someterse a diversos exámenes médicos.

“Solo quería contarles que estoy aquí en San Diego haciendo un comercial y por ahí escuché que alguien dijo una noticia falsa sobre mi salud. Estoy maravillosamente bien, me hago exámenes todo el tiempo y Dios bendito siempre salgo sana”, dijo.

Finalmente, la actriz aseguró que solo se trata de información falsa que intentan difundir, no obstante, agradeció la preocupación y cariño de sus seguidores y amigos cercanos, quienes permanecen al pendiente.

“Les voy a dar lata durante mucho tiempo y les agradezco que se preocupen por mí, no hagan caso de la gente sin escrúpulos, qué horror. Bendito sea Dios, estoy maravillosamente bien de salud. Abrazo y bendiciones para todos”, añadió.