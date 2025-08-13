Farándula

Hallan muerta a exconductora de TV Azteca; Fiscalía investiga homicidio

La televisora anunció el deceso en las redes sociales

Una exconductora fue hallada muerta.
Hallan muerta a exconductora de TV Azteca

Por Hugo Maldonado

TV Azteca se encuentra de luto luego de que en las últimas horas se reportó la muerte de una exconductora de la televisora.

A través de las redes sociales se anunció la lamentable noticia que ocurrió en Silao, Guanajuato.

Y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que ha abierto una investigación en la La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.

Hallan muerta a exconductora de TV Azteca

Se trata de Geovanna Ramírez, conductora de radio y televisión en el estado de Guanajuato.

Geovanna era reconocida por haber trabajado en medios como EXA Monterrey y Azteca Noreste.

Medios locales informaron que la mujer fue encontrada sin vida el 10 de agosto a las 22:00 horas en en la calle Queta Jiménez de la colonia Estrella .

Debido a que fue encontrada con presuntas huellas de violencia, las autoridades ya investigan el caso.

¿Quién le quitó la vida a Geovanna Ramírez?

Medios locales informaron que la mujer fue hallada luego de que se reportara el caso al número de emergencias.

Paramédicos confirmaron que la conductora que fue localizada frente a un kínder y a pocos metros del lugar donde se llevó a cabo el cierre de la Feria de León, ya no presentaba signos de vida.

Se informó que Geovanna fue velada en Funerales La Paz.

