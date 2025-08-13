¿Cuánto paga Christian Nodal de manutención a Cazzu por su hija Inti?

A pesar de la gran cantidad de dinero que gana Christian Nodal por su trabajo en la industria del entretenimiento, Cazzu aseguró que no le da suficiente manutención para su hija Inti, por lo que ella misma se hace cargo de los gastos de la pequeña. De esta manera surgió la duda: ¿cuánto dinero da el sonorense para la manutención de su hija?

Cazzu llegó a la Ciudad de México para presentar su nuevo libro. En el aeropuerto, fue interceptada por la prensa que la cuestionó acerca de la manutención que recibe de Christian Nodal, por lo que respondió: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

No obstante, aseguró que gracias a su trabajo, ella puede mantenerse a sí misma y a su hija, a diferencia de otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades. “Lo que pasa es que ahora yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, mantener a mi hija, porque tengo el potencial de trabajar”.

Asimismo, confesó que debido al sistema patriarcal en el que vivimos, no tiene planeado tomar acciones legales: “Mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.

¿Cuánto dinero da Christian Nodal para mantener a su hija?

Según información extraída de Excelsior, tras su separación, Cazzu solicitó a Christian Nodal una pensión mensual de 135 mil dólares, lo que se traduce a un aproximado de 2 millones 400 mil pesos mexicanos, pues fue lo que la originaria de argentina consideró justo para cubrir los gastos de la pequeña.

No obstante, el equipo legal de intérprete argumentó que dicha demanda era excesiva, por lo que la redujeron hasta los 7 mil dólares, es decir, un aproximado de 123 mil pesos mexicanos, bajo el argumento que con esa cantidad de dinero se puede pagar sin problemas educación, salud, vivienda, alimentación y vestimenta.