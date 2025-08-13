Desde 1959, Barbie ha inspirado a niñas de todo el mundo a alcanzar su potencial ilimitado. Hoy, la marca presenta un nuevo homenaje a una figura que ha cambiado para siempre la historia del deporte, Venus Williams, ícono del tenis y pionera en la lucha por la igualdad salarial.

La Barbie Inspiring Women Venus Williams, que estará disponible a partir del 15 de agosto, celebra tanto sus logros deportivos como su valentía para romper barreras fuera de la pista.

Barbie rinde homenaje a Venus Williams con una muñeca que celebra su legado (Foto: Cortesía / Mattel)

En 2007, Venus hizo historia al liderar la lucha por la igualdad salarial en el tenis profesional, consiguiendo por primera vez que las mujeres recibieran el mismo premio en metálico que los hombres en un torneo de alto nivel. Este momento, que marcó un antes y un después en el deporte, queda inmortalizado en la Barbie que viste el uniforme de su victoria en Wimbledon 2007.

“Barbie se enorgullece de dar la bienvenida a la leyenda del tenis Venus Williams a nuestra serie Inspiring Women. Pionera tanto dentro como fuera de la pista, Venus ha redefinido lo que significa ser una campeona. Su lucha incansable por la igualdad de premios en el tenis profesional cambió para siempre este deporte, allanando el camino para que las generaciones futuras puedan soñar en grande”, señaló Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y directora global de muñecas de Mattel.

Barbie rinde homenaje a Venus Williams con una muñeca que celebra su legado (Foto: Cortesía / Mattel)

Con más de 250 profesiones representadas en Barbies, la marca continúa conectándose con la cultura de forma atemporal y relevante, honrando a mujeres que han dejado huella como Frida Kahlo, Billie Jean King, Maya Angelou, Jane Goodall y ahora, Venus Williams.

“De pequeña, me enseñaron que todo es posible con trabajo duro y perseverancia. Esa creencia me ha guiado para romper barreras y utilizar mi plataforma para defender causas como la igualdad salarial. Ser honrada como Mujer Inspiradora de Barbie es algo increíblemente especial. Espero que esta muñeca anime a los jóvenes a soñar en grande, a conocer su valor y a perseguir sus metas con confianza y corazón”, agregó Venus Williams.