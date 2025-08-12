¿Reconciliación con Ben Affleck? Jennifer López reaparece con misterioso collar y desata debate por esta razón

Ha pasado un año de la separación de Jennifer López y Ben Affleck, que se dio en abril del 2024, luego de intentos fallidos por recuperar su matrimonio, que desde que inició, fue puesto en duda por medios de comunicación y el público mismo, quienes auguraban un inminente final.

No fue hasta agosto, de ese mismo año, que la cantante, finalmente, confirmó lo que tanto se especuló, el final de su matrimonio con Ben Affleck, tras acudir por su propia cuenta a los tribunales de Los Ángeles para comenzar con el proceso de divorcio, terminando así con la historia de amor que no tuvo un final feliz, pese a que se dieron una segunda oportunidad.

PUBLICIDAD

Pese a que la pareja ha mostrado que terminaron en buenos términos, no han dado señales de querer retomar su relación, al menos no hasta ahora que, Jennifer López causó furor en redes sociales, luego de que un collar hiciera ruido entre sus seguidores, quienes pensaron que la cantante de ‘On the Floor’, llevaba una pieza en honor a su ex, ¿hubo reconciliación?

JLo. La cantante y actriz, Jennifer López, realiza una gira que incluye ciudades de Europa, Asia y Oriente Medio. Foto: Redes sociales.

Jennifer López desata rumores de reconciliación con Ben Affleck por este collar

Fue un collar el que provocó una ola de especulaciones sobre la relación entre Jennifer López y Ben Affleck, y es que, muchos llegaron a rumorar que hubo una reconciliación de la que pocos sabían, sin embargo, pudo tratarse solo de una confusión.

Dos fotografías fueron las que causaron sensación, ambas tomadas en Madrid, y es que, la cantante se encuentra ofreciendo una gira por Europa y Medio Oriente, que la ha llevado a visitar países como España y Estambul.

En medio de esta visita, fue el collar que usó a mediados de julio el que desató furor, pues, muchos confundieron una ‘B’ con una ‘J’ recordando el nombre por el que le apodaban sus seguidores “bennifer”, sin embargo, todo parece indicar que se trata solo de eso, una confusión pues es un hecho que la relación entre JLo y Ben Affleck quedó en el pasado.

Jennifer López recibe pintura de Esther Moya González

En medio del furor que causó esta pieza, la cantante, lo usó por segunda vez, durante un encuentro con la artista Esther Moya González, quien se caracteriza por hacer retratos en tiempo récord de diferentes artistas, entre ellos, la ‘Diva del Bronx’, quien recibió emocionada esta pintura, haciendo un posado en el que se le ve usando este accesorio.

PUBLICIDAD

Si bien la tipografía al ser cursiva, confundió a más de uno, no se trata de otra cosa, más que la celebración de la cantante de su identidad, al mismo tiempo que refrenda la tendencia de los ‘name necklaces’ esos mismos que llevó ‘Carrie Bradshaw’ en ‘Sex and the City’ y las versiones de diamantes de Hailey Bieber, las piezas personalizadas vuelven a dominar las pasarelas y el street style, demostrando que la moda más significativa a veces cabe en una simple palabra.

Para esta ocasión, Jennifer López usó una sudadera metalizada tipo crop top que dejaban al descubierto su abdomen de acero y unos jeans a la cadera, fresco, moderno y juvenil que la hicieron lucir como una diva.