¿No está de acuerdo? Así reaccionó la madre de Cristiano Ronaldo a su compromiso con Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se adueñaron del lunes 11 de agosto, luego de compartir con sus seguidores su compromiso que, después de 9 años de relación, finalmente los llevará al altar.

Después de esperar ese “click”, Cristiano Ronaldo, finalmente pidió matrimonio a la argentina de 31 años, quien esperó varios años y formó una familia con el futbolista entre la presión social por verlos llegar al altar, y el anuncio, lo hicieron nada más y nada menos que con una fotografía que causó furor entre los fans, y es que, tal y como es Georgina Rodríguez, su anillo, no podía ser más espectacular.

La joya, cuyo valor no ha sido calculado de forma exacta, se trata de una exquisita pieza en forma oval, de nada más y nada menos que 20 quilates, siendo una roca de gran impacto que cubría gran parte de su dedo anular, además, posee otros diamantes que suman muchos más miles a su valor. También se dice que posee un engaste de platino y podría estar valuada entre 5 y 12 millones de dólares, según un experto consultado por ‘HOLA!’, que destaca la pureza del diamante para medir su exorbitante costo.

Así reaccionó Dolores Aveiro al compromiso de su hijo, Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez

Las felicitaciones no se hicieron esperar, entre las que destacaron una serie de artistas e incluso la hermana mayor del futbolista, Katia Aveiro, siendo dos figuras esperadas, las grandes ausentes después de que Georgina Rodríguez anunciara su compromiso diciendo: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” con una imagen que dejó ver su espectacular joya, siendo aplaudida por Winnie Harlow, Bebe Rexha, entre otros.

Sin embargo, quien brilló por su ausencia, fue Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, de quien, en el pasado, se ha especulado que no tiene una buena relación con Georgina Rodríguez, lo que ha causado una ola de rumores sobre posibles rencillas con su nuera, que si bien, han sido desmentidas, la duda permanece en aire.

En este momento de dicha para la pareja, fue la madre de CR7, quien brilló por su ausencia, y es que, no reaccionó a la publicación que hizo la influencer en sus redes sociales, y tampoco dejó algún comentario, sumado a que, al menos de forma pública, no hizo ningún gesto sobre el compromiso de su hijo.

Anillo de compromiso de Georgina Rodriguez. Foto: Instagram

¿Cómo es la relación de Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro?

Mucho se ha dicho sobre la verdad de la relación de Georgina Rodríguez y su suegra, Dolores Aveiro, sin embargo, diferentes imágenes intentan responder a las polémicas negando cualquier “desencuentro” sin embargo, algunos medios han filtrado información que podría poner en duda la paz entre ambas.

Y es que, en 2021, según la prensa portuguesa, la madre de Cristiano Ronaldo ya le había aconsejado que no se casara: “Recomienda que no se case, porque piensa que lo único que quiere esa mujer es aprovecharse económicamente de la situación”, y según la fuente que difundió el rumor, los hermanos del futbolista, Katia, Hugo y Elma estarían de acuerdo, sin embargo, fue su hermana mayor quien reaccionó apoyando su compromiso con Georgina Rodríguez.

A pesar de la información filtrada, las imágenes de unión y los encuentros que presumen unidad y apoyo entre ellas, dejaría ver que solo se trata de especulaciones malintencionadas.