Muere Liz Lin Ruoyu, querida influencer asiática a los 36 años; ¿cuál fue su causa de muerte?

La tristeza embarga a los seguidores y seres queridos de Liz Lin Ruoyu, pues su repentina muerte impactó a quienes estaban al pendiente de su trabajo en redes sociales. El esposo de la influencer fue el encargado de dar la desgarradora noticia, misma que acompañó con un tierno mensaje que rompió el corazón de sus seguidores.

Hace un par de días, se dio a conocer el sensible fallecimiento de la influencer originaria de Taiwán Liz Lin Ruoyu, quien al momento de su muerte, solo tenía 36 años de edad. La desgarradora noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reunía 144 mil seguidores que lamentaron lo ocurrido.

Dicho anuncio fue hecho por su esposo, quien lanzó un desgarrador mensaje acerca de las aportaciones de la influencer de belleza y su carisma. “Liz siempre fue una chica llena de sonrisas, luz y amor”, publicó en el comunicado. “Aunque Liz se ha ido en silencio, la belleza y el cariño que dejó siempre estarán con nosotros”.

“En las plataformas ella se veía como amiga de todos. Siempre intentaba responder cada mensaje porque realmente se preocupaba y valoraba a quienes la apoyaban”, mencionó. “Siempre tuvo un gusto único y fascinante, capaz de usar su visión y creatividad para aportar belleza e inspiración al mundo”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Liz Lin Ruoyu?

Aunque el viudo de Liz Lin Ruoyu aseguró en la publicación que la creadora de contenido falleció de manera “silenciosa”, no reveló las causas exactas de su muerte, por lo que por el momento se desconocen las razones detrás de su inesperado deceso. Aún así, Liz podrá ser recordada por sus videos en redes sociales y el cariño que le tenía a sus seguidores.

El impacto ante la noticia fue tal, que su nombre se colocó como tendencia en redes sociales. Y además de sus seguidores, sus colegas del mundo digital tomaron la ocasión para darle una última despedida a Liz Lin Ruoyu mediante mensajes llenos de sentimiento y condolencias para su familia más cercana.

Liz Lin Ruoyu inició su carrera en las redes sociales en 2012. Su número de seguidores y su reconocimiento aumentó tanto, que alcanzó el título de influencer.