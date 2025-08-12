Jhayco es arrestado en Miami por presunta posesión de drogas

El cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, mejor conocido por su nombre artístico como Jhayco, fue arrestado en la madrugada del 12 de agosto de 2025 en Miami, Florida, luego de ser acusado de posesión de cocaína y cannabis.

Según reportes, el artista de 32 años fue detenido en la madrugada mientras conducía un Corvette; los agentes del Sheriff del condado notaron un fuerte olor a cannabis proveniente del vehículo y observaron polvo blanco en los pantalones del cantante, quien además no portaba su licencia de conducir.

Durante el registro del automóvil, las autoridades encontraron dos bolsas con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del artista hallaron tres bolsitas transparentes con una sustancia sospechosa, con un peso total de unos 2 gramos.

Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, con una fianza de 2 mil 500 dólares, y otro por posesión de cannabis, con una fianza de 500 dólares, sumando un total de 3 mil dólares que según reportes, ya habría pagado para ser liberado.

Hasta el momento, ni Jhayco, ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones públicas sobre el incidente, lo que ha dejado a sus seguidores a la espera de más información, ya que como era de esperarse, el incidente ha generado revuelo en la industria, dado el reconocimiento que ha adquirido por éxitos como “Dákiti” y “No Me Conoce”.

Jhayco Foto: Dennis A. Jones

Jhayco, una figura destacada del reguetón y el trap latino, ha colaborado con artistas como Bad Bunny, J Balvin y Anuel AA, consolidándose como un referente en el género urbano. Este arresto ocurre en un momento especial de su carrera, tras el lanzamiento de su último álbum en 2024 y su participación en eventos relevantes, como por ejemplo la residencia musical de Bad Bunny.