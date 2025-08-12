“Amiga date cuenta”: Shakira “volvió” con este ex y le llueven críticas por su decisión ¿Quién es?

“Le perdonó su infidelidad”, esa es la opinión de distintos usuarios sobre el supuesto regreso de Shakira con un amor del pasado que ha terminado por poner a hablar a todos, y es que, después de una mediática separación, la barranquillera parece que, una vez más, comenzó a aliarse con este examor.

Además de consolidarse como artista, luego de su exitoso lanzamiento ‘Pies Descalzos’ en 1995, la música de la cantante no es lo único que ha acaparado la atención de sus seguidores, también sus relaciones, que si bien, han sido pocas, cada una de ellas posee una historia que, incluso, las ha llevado a ser inspiración para las letras de temas tan queridos como ‘Antología’, ‘Día de Enero’ o ‘Tú’.

Quien se convirtió en el eje de sus canciones, no solo fue Gerard Piqué, el hombre que inspiró canciones como ‘La Bicicleta’, ‘Amarillo’ o ‘Me Enamoré’, también Antonio de la Rúa, quien, al día de hoy, se le atribuyen los temas más queridos a lo largo de toda la discografía de Shakira, y que, todo parece apuntar, parece estar dándose una segunda oportunidad con la colombiana luego de que su relación terminara de forma escandalosa en 2010.

Cuando la colombiana confirmó su relación con Piqué se dijo que la cantante le había sido infiel al hijo del ex presidente. Foto: Getty

Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos

Desde hace unos meses, el “regreso” de Shakira con Antonio de la Rúa se había convertido en un secreto a voces, sobre todo, luego de que las hijas del empresario fueran captadas en el concierto de la colombiana, formando parte de ‘Camina con la Loba’, una experiencia para fanáticos de la estrella donde un grupo selecto de personas pueden acompañar a la cantante hasta el escenario.

Sin embargo, otros encuentros entre ellos comenzaron a desatar una ola de especulaciones sobre si ambos estarían dándose una segunda oportunidad en su romance, o bien, si solo se trataría de ‘casos aislados’, pero, todo parece indicar que, luego de haber sido captados juntos en Los Ángeles, nueva información sobre su situación ha dejado ver la razón de este ‘acercamiento’.

Shakira y la sobrina de Antonio de la Rúa. Instagram (Instagram)

¿Qué hace Antonio de la Rúa junto a Shakira?

Desde marzo, el encuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó a dar de qué hablar, sin embargo, sus recientes apariciones en Los Ángeles y el paso de los hijos del empresario argentino en ‘Camina con la Loba’ desde el SoFi Stadium, causaron sensación y una serie de rumores sobre una ‘reconciliación’ entre ambos.

Pero un gesto del argentino fue lo que terminó por llamar la atención, luego de que fuera visto paseándose entre el equipo técnico que acompaña a Shakira durante su gira ‘Las Mujeres ya Lloran’, por lo que se especula que ya podría formar parte del equipo de la barranquillera.

Además, sitios como ‘Quién’ aseguran que Antonio de la Rúa fue captado con una acreditación de staff, lo que sugiere que existe un acercamiento entre ellos del que todavía no se sabe si es solo profesional o podría haber alguna relación más cercana con ellos.