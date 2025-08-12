¿Adrián Di Monte a la cárcel? Este es el tiempo que pasaría en prisión por denuncias de violencia de género

La presencia de Adrián Di Monte en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ generó revuelo, pues se recordó la violencia con la que trató a Sandra Itzel mientras mantenían una relación; asimismo, se dio a conocer que hay siete carpetas de investigación en su contra por denuncias de violencia de género, situación que lo podría llevar a pasar un largo tiempo en la cárcel.

Adrián Di Monte fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ el domingo 10 de agosto, hecho que logró dividir las opiniones en internet, no obstante, la gran mayoría celebró su expulsión del reality al recordar las denuncias de violencia física y emocional de Sandra Itzel en su contra, de las cuales, existen pruebas.

PUBLICIDAD

Adrián Di Monte podría ir de ‘La Casa de los Famosos México’ a la cárcel

En una entrevista con TVNotas, la abogada Mariana Gutiérrez, quien asegura tener información sobre el proceso legal de Adrián Di Monte, reveló que existen al menos siete carpetas de investigación en su contra por el mismo delito, es decir, violencia de género.

De esta manera, aseguró que tras salir del reality, Adrián Di Monte podría ser reprendido por las autoridades: “En caso de que el juez encuentre pruebas suficientes, podría vincularlo al debido proceso. Por eso ahorita han de estar en la recopilación de todas las pruebas. Las investigaciones están en curso. En cuanto salga de La Casa de los Famosos podrían girar una orden de presentación. Ahí cabe la posibilidad”.

Asimismo, la abogada explicó cuánto tiempo podría pasar el actor en prisión: “Se le podrían dar de tres a cinco años de prisión por cada una de las carpetas. Tengo entendido que es una víctima por carpeta”. Es decir, que por las siete carpetas que existirían en su contra, podría pasar de 21 a 35 años de cárcel.