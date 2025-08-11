Una historia que comenzó en una tienda de Gucci: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su boda

Una coincidencia en una tienda de Gucci cambió para siempre la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Hoy, esa historia de amor alcanza un nuevo capítulo con un compromiso que brilla tanto como su anillo.
Un encuentro que cambió sus vidas
En 2016, Georgina Rodríguez trabajaba como asistente en una tienda de Gucci en Madrid. Fue allí donde conoció a Cristiano Ronaldo, entonces estrella del Real Madrid.
Lo que comenzó como un intercambio de miradas se transformó en una relación que ha desafiado rumores y distancias.
El anillo que dio el ‘sí’
Tras años de relación y dos hijos en común, Cristiano sorprendió a Georgina con un anillo valorado en varios millones de euros.
[ Así era Georgina Rodríguez cuando conoció a Cristiano RonaldoOpens in new window ]
La joya, de diamantes y diseño exclusivo, se robó todas las miradas y confirmó que la boda está cada vez más cerca.
De Gucci al altar
Lo que inició como una conversación entre cliente y vendedora ahora apunta a convertirse en una de las bodas más comentadas del mundo del entretenimiento y el deporte. Aunque la fecha aún no se ha revelado, los seguidores de la pareja ya sueñan con el gran día.