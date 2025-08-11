¡Otro más! Investigan fraude en venta de taquillas falsas para concierto de Bad Bunny

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una querella de fraude relacionada con la compra de taquillas para los conciertos de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El querellante indicó que realizó una transacción por ATH Móvil para adquirir seis boletos para el espectáculo.

Según el perjudicado, envió $764 luego de ver la oferta en el Marketplace de Facebook, donde el presunto vendedor, identificado por nombre y apellido, promocionaba las entradas, que resultaron ser falsas.

El agente Alfonso González, adscrito al Precinto Carolina Sur, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del CIC de Carolina para que continúen con las pesquisas.

Otras dos querellas de fraude en la compra de taquillas para los conciertos de la residencia fueron reportadas el domingo.

Los agentes de la Uniformada investigaron una querella en el Hotel Embassy Suites, en Isla Verde, ayer, sábado, a las 7:42 de la noche, donde el querellante manifestó que mediante la red social Facebook compró unos boletos.

De acuerdo al perjudicado, este realizó los pagos a través por ATH Móvil por un total de $350 dólares. Sin embargo, luego de las transacciones, el alegado vendedor ahora no contesta y el teléfono aparece desconectado por lo que entiende fue víctima de un timo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se encuentra a cargo de la pesquisa.

Por otro lado, policías municipales de San Juan investigaron otra querella similar en la Avenida Arterial B, en Hato Rey, reportada a las 7:37 de la noche de ayer.

En este caso, la perjudicada informó que hace tres semanas compró dos taquillas para el concierto del Conejo Malo por la cantidad de $969 dólares.

Según la querellante, la compra la realizó mediante la aplicación llamada Viagogo con un tal Navin Patrick, y con el número de orden 617622645.

El CIC de San Juan investiga.

Este tipo de fraude no es nuevo en la Isla. En los últimos años, eventos de alta demanda, como conciertos de artistas populares o partidos deportivos, han sido aprovechados por individuos que se hacen pasar por revendedores legítimos en plataformas sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.

La residencia del vegabajeño, anunciada a principios de año, ha generado una gran expectativa y una alta demanda de boletos, lo que ha facilitado el escenario para estafas similares.

La Uniformada ha reiterado en múltiples ocasiones que se evite comprar boletos a través de canales no oficiales, especialmente cuando se trata de transacciones electrónicas sin garantías.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude a que lo reporte de inmediato.

Además, hacen un llamado a comprar exclusivamente en páginas oficiales y evitar compartir información personal o financiera con desconocidos en redes sociales.