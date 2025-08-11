Keropi Sánchez se vacila su experiencia en “Super Chef Celebrities” durante stand up en Bellas Artes

El comediante puertorriqueño Keropi Sánchez relató su experiencia en el programa “Superchef Celebrities” acompañado por vivencias desde su infancia en el estreno de su stand up “De la olla” que salí”.

Las tres funciones del especial se llevaron a cabo en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Se trata del primer proyecto de Keropi en este prestigioso escenario, con una propuesta de comedia limpia y familiar que ha recibido la respuesta entusiasta y acogedora del público. El espectáculo, que integró a Luis Ponce en la apertura, combina humor, nostalgia y vivencias personales, recorre desde sus travesuras escolares, regaños en casa y las enseñanzas de sus abuelos, hasta anécdotas y secretos de su paso y participación en el programa Super Chef Celebrities, todo contado con un estilo espontáneo y cercano.

“Presentarme en Bellas Artes con mi propio espectáculo ha sido un sueño hecho realidad. Ver la sala llena en cada función y escuchar las risas y aplausos de la gente me llena de gran felicidad. Agradecido siempre con Dios y con el público que entiende y acepta mi proyecto, es demasiado especial saber que lo reciben de una manera tan bonita. Gracias a todos los que me han apoyado en este paso tan importante en mi carrera”, expresó Keropi Sánchez.

Entre el público asistente a las funciones, se destacaron quienes fueron los jueces en el programa Super Chef Celebrities: Chef Piñeiro, Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa, que acudieron para respaldar y apoyar Keropi. También asistieron muchos compañeros del programa entre ellos Uka Green, Fredo Vega, Marena Sofía, entre otros participantes del programa y amigos de la industria.

El productor del espectáculo, Rafo Muñiz, resaltó la importancia de impulsar propuestas como esta: “Keropi es ejemplo de un nuevo talento que ha sabido ganarse su espacio con esfuerzo y dedicación. Seguir apoyando la comedia limpia y hecha en Puerto Rico es vital para que sigamos creando momentos de unión y alegría para nuestras familias en Puerto Rico”.

Tras el éxito en San Juan, De la Olla que Salí continuará su ruta con una próxima presentación en el Teatro Yagüez de Mayagüez el viernes, 27 de septiembre a las 8:00 p.m.