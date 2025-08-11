Acaba de arrancar la tercera semana de transmisiones de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual en redes sociales siguen surgiendo nuevos rumores y especulaciones sobre los habitantes, especialmente en lo que respecta al sueldo que perciben semanalmente por su participación en el polémico programa.
Filtran sueldo semanal de habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’
Fue a través de TikTok, donde la cuenta identificada como @todoonada880 compartió una publicación con la cifra que presuntamente recibe cada participante de manera semanal; cabe destacar que cada habitante percibe una cantidad diferente como parte de su contrato individual.
- Elaine Haro: 140 mil pesos
- Aldo de Nigris: 70 mil pesos
- Priscila Valverde: 140 mil pesos
- Mar Contreras: 140 mil pesos
- Aaron Mercury: 140 mil pesos
- Ninel Conde: 630 mil pesos
- Guana: 350 mil pesos
- Facundo: 350 mil pesos
- Shiky: 280 mil pesos
- Dalilah Polanco: 280 mil pesos
- Mariana Botas: 140 mil pesos
- Abelito: 140 mil pesos
- Alexis Ayala: 210 mil pesos
- Olivia Collins: 430 mil pesos
- Adrián Di Monte: 140 mil pesos
Los participantes que aún permanecen en la competencia no han confirmado la información, tomando en cuenta la cláusulas de su contrato y las reglas dentro del programa; no obstante, los usuarios siguen reaccionando a la información filtrada.
¿Dónde ver ‘La Casa de los Famosos México 3′?
La gala dominical se transmitirá por las estrellas y ViX en punto de las 20:30 horas. En estas galas se definirá al famoso que deberá abandonar la casa luego de ser nominado y contar con menos votos. Galilea Montijo será la conductora principal del reality show de Televisa, presentando las emisiones de nominación que se llevarán a cabo cada miércoles y la de expulsión los domingos.
Las emisiones de los días lunes, martes, jueves y viernes se transmitirán por Canal 5 a las 22:00 horas y serán conducidas por Diego de Erice y Odalys Ramírez. En estas se presentará un resumen de las diferentes dinámicas en las que participarán los famosos; es decir, pruebas por el liderazgo, desafío por el presupuesto, reto de salvación, entre otras.
Por otro lado, la suscripción para ViX Premium permitirá votar diez veces por su participante preferido. Además, desde la plataforma se tendrá acceso a nueve canales en vivo desde distintos puntos de la residencia. Cabe resaltar que el servicio será gratuito las dos primeras semanas de transmisión de La Casa de los Famosos México.