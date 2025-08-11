¿Cuánto tiempo pasaría Pee Wee en prisión tras ser arrestado en Estados Unidos?

Pee Wee se volvió un tema de conversación tras ser arrestado en Texas por conducir en estado de ebriedad. Cabe destacar que esta es la segunda ocasión que el cantante es detenido por el mismo delito. Su equipo legal ya está trabajando en esclarecer la situación, mientras tanto, el exintegrante de los Kumbia Kings permanece bajo custodia de las autoridades.

Hoy, lunes 11 de agosto, el comunicador Carlo Uriel dio a conocer a través de su cuenta oficial de X la detención de Pee Wee: “Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad alrededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg, Texas”.

PUBLICIDAD

Asimismo, el periodista explicó que esta es la segunda ocasión que el intérprete es sorprendido cometiendo este acto ilícito: “Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años. Su equipo legal ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza”.

¿Cuánto tiempo podría pasar Pee Wee en prisión?

Aunque el equipo legal de Pee Wee ya se encuentra trabajando en lograr su libertad bajo fianza, las leyes en Texas apuntan que en caso de un segundo arresto por DWI, el culpable se puede enfrentar a una multa de de hasta cuatro mil dólares y podría pasar en prisión de 30 días a un año; además, se le suspenderá su licencia hasta 2 años y tendría que participar en un programa educativo sobre conducción bajo los efectos del alcohol y usar un dispositivo de bloqueo encendido.

Cabe destacar que la primera vez que Pee Wee fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en 2024, el cantante pasó menos de 14 horas en prisión. Por el momento, no hay más información sobre el caso, por lo que no se sabe si el exmiembro de los Kumbia Kings encontrará la libertad en las próximas horas.