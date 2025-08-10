Sorpresa total en la segunda gala de Objetivo Fama: nadie fue eliminado

Los nominados de la segunda gala de Objetivo Fama fueron Santiago y Genoveva.

En una noche cargada de emociones, la producción de Objetivo Fama dio un giro inesperado al anunciar al inicio de la segunda gala que no habría eliminación, permitiendo que Rafael y Miguel Ángel continuaran en la competencia

Los 20 concursantes regresaron al Centro de Bellas Artes (CBA) de Caguas para encender el escenario, pero fue el dúo Dionicio y Rafael quienes se llevaron el momento más destacado de la noche, conquistando al jurado con su interpretación de “Fan enamorada” y obteniendo el codiciado “¡Soberbio!”.

Por su parte, Valente obtuvo inmunidad para la próxima gala.

Mientras tanto, Genoveva y Santiago quedaron en la cuerda floja tras recibir la noticia de su nominación, lo cual les deja en manos del voto popular para seguir en la contienda.

¿Cómo puedo votar por mi favorito?

Según la página web de Telemundo, canal oficial de Objetivo Fama, puedes salvar a tu nominado favorito de la siguiente manera:

Una vez concluida cada gala semanal, puedes entrar a objetivofama.net , seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto.

, seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto. Cada usuario puede votar hasta 10 veces por día , lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados.

, lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el jueves siguiente a cada gala, a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico y el Este de Estados Unidos.

Detalles sobre Objetivo Fama

Objetivo Fama se transmite por Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos, a través de streaming por el canal FAST de Estrella TV (Samsung TV Plus, Tubi, Pluto TV, Roku Channel, Rakuten TV y Google TV), así como en el contenido on-demand disponible en la app de EstrellaTV.

Las galas semanales se extenderán hasta la gran final el 2 de noviembre. Los boletos para los que deseen asistir en vivo ya están disponibles a través de Ticketera.