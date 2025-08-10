Facundo puede ir a la cárcel por atentar contra la vida de Aldo De Nigris; ¿saldrá de LCDLFMX?

‘La Casa de los Famosos México’ vivió una fuerte polémica el pasado viernes, luego de que Facundo atentara contra Aldo De Nigris.

Los habitantes se encontraban en el jardín en una fiesta cuando Facundo levantó el tapete donde se encontraba el sobrino de Poncho De Nigris.

PUBLICIDAD

Esto luego de que los integrantes del Cuarto Día planearan que Facundo molestara a Aldo, para que el Cuarto Noche nomine a Facundo y sea él, quien lo elimine.

Y aunque el joven reaccionó con humor, después admitió que estaba lastimado del brazo, por lo que el conductor que lo aventó podría enfrentar serios problemas legales.

Facundo puede ir a la cárcel por ‘delitos contra la vida y la integridad corporal’

Así lo dio a conocer la abogada y creadora de contenido Marce Torres a través de su cuenta de Instagram, donde subió un video donde analiza la sanción que podría enfrentar el famoso.

Marce dijo que de acuerdo al Código Penal del Estado de México (donde se encuentran las instalaciones de La Casa de los Famosos México), las lesiones son todo daño que cause alteraciones en la salud, producidas por una causa externa.

En el caso sería del reality show, sería el comportamiento de Facundo Gómez.

PUBLICIDAD

La experta presentó además las leyes que abordan el tema de ‘Delitos contra las personas’ y ‘Delitos contra la vida y la integridad corporal’.

¿Cuál es la pena para Facundo por haber lastimado a Aldo De Nigris?

La experta en leyes explicó que la condena dependerá del tiempo que las lesiones tarden en sanar.

Si tardan en sanar menos de 15 días y no dejan consecuencias médicas y no ponen en peligro la vida de la víctima (Aldo) el castigo podría ir de 3 a 6 meses de prisión.

Marce también explicó que debido a que Facundo reconoció haber actuado con dolo y que Aldo sigue presentando dolor, la pena podría aumentar si tardar más de 15 días en recuperarse y decide tomar acciones legales.

Hasta el momento el reality no se ha pronunciado respecto a esta polémica.