Dreuxilla Divine llega con su show “A joder con cojones”

La animadora y comentarista de farándula, Dreuxilla Divine Carter, anunció este domingo que llega más irreverente y picante que nunca con su nuevo espectáculo “A joder con cojones”.

Las funciones se llevarán a cabo el sábado, 16 de agosto en el Teatro Ideal de Yauco, y el sábado, 23 de agosto en Studio 58 en Guayama, ambas a las 8:30 p.m.

Carter explicó que, durante el espectáculo, recorrerá todas esas situaciones absurdas, caóticas y desquiciantes que la sociedad ha enfrentado en los últimos años, desde las locuras del algoritmo de las redes sociales hasta la residencia de Bad Bunny y las peripecias energéticas, entre otros temas.

“Este show es mi desahogo y el del público. Vamos a reírnos de todo lo que nos revienta, lo que vemos en TikTok a las 3:00 a.m., la gente tóxica, los políticos, los jevos… y de uno mismo también. Vengo más rebulera que nunca, así que prepárense para una noche bien divertida en la que vamos a jod... conco”, expresó Dreuxilla.

La velada contará también con la participación especial de la transformista Dixie Bee, reconocida por su impactante caracterización de Karol G, razón por la cual es apodada “La Karol G Boricua”.

“A jo… conco…” es una producción de Producciones Eche, dirigida exclusivamente para público adulto.