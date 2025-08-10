Baby Rasta arremete contra seguidor que lo criticó por su vínculo con Jenniffer González

El exponente urbano Baby Rasta reaccionó airadamente en redes sociales luego de que un usuario anunciara que dejaría de seguirlo por su respaldo a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió una fotografía junto a González Colón y su esposo, José “Yovín” Vargas, acompañada del mensaje: “Aquí con la gobernadora de PR pasándola bien en La Fortaleza junto a su esposo @joseyovinvargas. SuuU felicidades en tu cumpleaños. Dtb JGO… @jenniffergonzalezcolon”.

La publicación generó reacciones encontradas entre sus seguidores, incluyendo un comentario del usuario identificado como rjnewlife1, quien expresó: “Un seguidor menos y que no es de Puerto Rico… saludos”.

Baby Rasta no tardó en responder, defendiendo su postura política y arremetiendo contra el seguidor. “Si no sabes de nada de Puerto Rico ni de la relación que Puerto Rico tiene con USA, ni de los colores de nuestro partido que compiten en PR para ser gobernadores por cuatro años, no hables… porque eres un payaso de grandes ligas”, escribió, añadiendo que las creencias políticas deben respetarse.

El reguetonero también cuestionó el origen del usuario y su derecho a opinar sobre asuntos de la isla. “Ni eres puertorriqueño, eres de Ecuador viviendo en zona gringa, o sea en USA… Yo estoy con mi gobernadora y vivo en PR; no he emigrado a buscar beneficios de USA”, sentenció.