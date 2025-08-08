Winona Ryder revela la batalla más dura que tuvo que librar por verse “envejecida” en Stranger Things

La próxima temporada final de Stranger Things llega a Netflix con gran expectativa, y junto a la emoción por ver el desenlace de la serie, Winona Ryder no dudó en dar declaraciones contundentes sobre un tema que ha marcado su carrera: el envejecimiento en Hollywood. En la saga, Ryder interpreta a Joyce Byers, madre de Will y Jonathan, un personaje fuerte y complejo que ha evolucionado desde la madre preocupada y algo inestable del primer ciclo hasta convertirse en una pieza clave para enfrentar las amenazas del Upside Down. Pero fuera de la pantalla, la actriz ha tenido que librar su propia batalla, una que muchos actores jóvenes desconocen: la presión implacable de la industria para que las mujeres no “envejezcan” ante las cámaras.

La dura realidad del envejecimiento en Hollywood para Winona Ryder

Winona Ryder Winona Ryder ha sido pieza clave en Stranger Things (Netflix)

Winona Ryder, ícono de los años 80 y 90, con una carrera que la ha llevado desde roles icónicos en películas adolescentes hasta su participación en una serie como Stranger Things, ha hablado abiertamente sobre cómo el paso del tiempo ha sido una lucha dentro de un sistema obsesionado con la juventud.

“Siempre supe que lucía joven, pero también sabía que cuando empezara a envejecer, sería rápido. Y bueno, ya está pasando. No me molesta, pero lo raro es estar rodeada de chicas jóvenes haciéndose cosas raras”, señaló en entrevista con ELLE UK.

Ryder hizo referencia a procedimientos como la bichectomía -un tratamiento que considera absurdo- y a las reiteradas sugerencias de Botox que ha recibido, incluso de directoras mujeres.

“Me dicen ‘relaja tu frente’, ‘relaja’, y yo solo intento ser una gran actriz. Es bonito que se hable de que está bien envejecer, pero la presión es enorme.”

La actriz destaca cómo su carrera ha cambiado y ahora todos los papeles que recibe son de madre, algo que, aunque es una transición natural, también refleja las limitaciones que impone la edad en la industria.

“Mi carrera definitivamente ha cambiado. Lo que aspiro ahora es a interpretar a la jueza que dice, ‘¡Chambers, ahora, consejero! ¡Demasiado!’” bromea con una sonrisa.

Stranger Things como plataforma y la batalla por personajes reales

Desde que Winona se unió a Stranger Things como Joyce Byers, tuvo que luchar para que su personaje fuera “real y con defectos”, alejado del ideal femenino perfecto que Hollywood suele imponer. Esta lucha, lejos de la ficción, refleja su posición en la industria: querer aceptar su edad y que sus roles reflejen su etapa de vida sin tener que ocultarla o transformarla artificialmente.

La serie no solo le dio un nuevo aire a su carrera, sino que también la hizo parte de una familia extendida que la ha acompañado por años, recibiendo el cariño de una nueva generación de fans.

Hoy, a sus 53 años, Winona Ryder ha encontrado en esta etapa la oportunidad de reinventarse, mantenerse relevante y, sobre todo, desafiar los estándares superficiales que tanto daño hacen a las actrices maduras. La temporada final de Stranger Things no solo promete cerrar un ciclo para la serie, sino también continuar visibilizando las batallas reales detrás del brillo de Hollywood.