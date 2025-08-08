¿Por qué renunció? La desgarradora despedida de Elvis Crespo en “Top Chef VIP 4″

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo protagonizó un desgarrador y dramático momento la noche del jueves, 7 de agosto de 2025, en la cuarta temporada de la competencia culinaria “Top Chef VIP” (Telemundo), luego de abandonar sorpresivamente el programa.

Crespo, de 54 años, alegó que decidió salir de “la cocina más famosa” para continuar proyectos musicales.

En el momento donde los jueces iban a anunciar al cuarto eliminado de la temporada, Elvis interrumpió a los jueces para anunciar su abandono.

Esto provocó que el creador de contenido argentino Matías Ochoa, la actriz venezolana Norkys Batista y el presentador guatemalteco Héctor Sandarti, sigan en el programa.

El boricua se despidió cantando el tema “Nuestra canción”, el cual es parte de su famoso disco “Suavemente”, lanzado en el 1998, y es el favorito de la presentadora colombiana Carmen Villalobos.

Con este abandono, quedan 16 concursantes en la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, entre ellos: Juan Soler, Lorena Herrera, Sergio Sendel, Salvador Zerboni, Cristina Porta, Yani Prado y Nicole Curiel .

¿Por qué renunció el cantante Elvis Crespo a la cuarta temporada de “Top Chef VIP″?

El subcampeón del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), Luca Onestini, mostró evidencias en sus redes sociales de todo lo que le pagó y regaló a la venezolana Aleska Génesis mientras fueron pareja.

Luego de las declaraciones de Aleska, donde sostuvo que Luca le regaló una rosa y fue ella quien pagó todos los gastos mientras compartieron en Miami, Florida, el italiano subió un video en su cuenta de TikTok desmintiéndola.

Este publicó facturas de hoteles, restaurantes y pagos que hizo desde sus cuentas bancarias.

Aleska fue la quinta eliminada de LCDLF All Stars, mientras, Luca fue el segundo lugar de la competencia de estrategias y convivencia que ganó el dominicano Carlos “Caramelo” Cruz.

¿Qué dijo Luca Onestini sobre las declaraciones de Aleska?