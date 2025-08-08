“Falso”: Abogado asegura que Cosculluela no tenía un “pillo de luz” en su casa

El licenciado Carlos Aponte, representante legal del exponente urbano José Fernando Cosculluela, negó que este tuviera un “pillo de luz” en su residencia como se ha publicado en algunos medios de comunicación del país.

Según Aponte, la información es “totalmente falsa” ya que el exponente urbano tuvo que realizar trámites con el Departamento de Corrección para que se le aprobara mudarse a la residencia de Trujillo Alto y cumplir pena domiciliaria, algo que fue aprobado tras entregar los debidos documentos.

“Eso es totalmente falso, José Fernando en ningún momento ha tenido un pillo, fue José Fernando quien alerta a Corrección, esto surge para febrero cuando quería trasladarse de la residencia donde estaba bajo supervisión electrónica a esa casa en Trujillo Alto para vivir, ahí se hace una investigación porque el propio José Fernando alerta a Corrección diciendo que no podía proveer un recibo de luz, porque la luz estaba a nombre de la persona a quién él le compró la propiedad, tanto la luz como el agua, la escritura estaba a nombre de él, pero tanto el agua y la luz estaban puestas a nombre de esa persona”, comenzó explicando el abogado en entrevista con la periodista Sylvia Hernández en Día a Día de Telemundo.

Posteriormente, el abogado indicó que desde el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) se envió a un investigador rindió un informe sobre la residencia, en el mes de febrero, antes de la fecha en que se alega se encontró el pillo de luz.

“El pierde contacto con esa persona, por tanto no podría hacer el cambio de dirección. Ante esa situación es la propia oficina de PSAJ, Corrección que envía un investigador y el investigador encuentra que allí no se estaba cumpliendo con la ley, se rindió un informe y en el propio informe de febrero 26, mucho antes de lo que están alegando que LUMA encontró un pillo a José Fernando. Las personas que están diciendo eso están desinformadas”, añadió.

El abogado asegura que se demostró a Corrección que la residencia tenía contador y que el servicio eléctrico estaba en “perfectas condiciones” por lo que le permiten que se mude.

“Todos esto es un cuento de camino y las personas que lo están diciendo están mintiendo al país. LUMA instala e identifica que la conexión de la residencia estaba en ley, que cumplía toda la ley y que envía a sus funcionarios e instala un contador que permanece allí, eso se hizo el 27 de marzo a las 2 de la tarde este año”, dice el abogado.

Robo en la residencia de Cosculluela, se llevaron sobre $300 mil

La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario en la residencia del cantanteocurrido en horas de la tarde del miércoles, en la urbanización Emerald Lake, ubicada en el pueblo de Trujillo Alto.

Según el reporte de la uniformada, dos individuos con vestimenta oscura y armados entraron a la residencia. En la propiedad estaba el cantante, acompañado por su asistente y un empleado de construcción que realizaba labores en el hogar. Los asaltantes amarraron al cantante y a los otros dos hombres en la sala.

Luego, los llevaron hasta una oficina y una habitación de la vivienda y sacaron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308,700 dólares, según indicó el propio exponente urbano.

Los sujetos se llevaron una guagua Land Rover, modelo Range Rover, color negro, año 2020. El vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

La inspectora Mabel Oliveras del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó en entrevista con Radio Isla 1320, que los asaltantes se apropiaron de la grabación de las cámaras de seguridad de la residencia, sin embargo, se encuentran recuperando evidencia filmográfica del resto de los hogares en la urbanización.

La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.