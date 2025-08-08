Entretenimiento

Elvis Crespo abandona la cuarta temporada de “Top Chef VIP”

El cantante puertorriqueño dejó la competencia para atender un nuevo proyecto discográfico y cedió su lugar a un participante que sería eliminado

Suministrada Elvis Crespo

Por Metro Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo abandonó este jueves la cuarta temporada de Top Chef VIP.

El artista explicó que su salida se debe a compromisos musicales.

“Permiso, quiero pedir disculpas. Quiero decir unas palabras. Cuando yo llegué a Top Chef mis expectativas no eran llegar aquí. Yo quiero ceder mi puesto a quien sea eliminado. Me toca partir, y quiero ceder mi puesto a quien ustedes hayan elegido de eliminado”, expresó Crespo.

“Me tengo que ir, por un trabajo discográfico que explotó, y me toca atender esa estufa. No puedo permitir que se me queme el asopa’o de canciones”, añadió.

Los jueces Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, así como la presentadora Carmen Villalobos, agradecieron al boricua por su participación y por llevar alegría al estudio.

“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura. O sea, eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda. Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me rumbeaba tus canciones, me encanta el merengue, o sea, te dije que mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’, así se llama, y tenerte aquí, para mí fue un placer”, dijo Villalobos entre lágrimas.

Antes de entregar sus cuchillos, Crespo reveló que deseaba que Matías Ochoa ganara la competencia y se despidió cantando su tema Nuestra Canción.

