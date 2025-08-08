Carmen Villalobos envía mensaje a Elvis Crespo tras abandonar “Top Chef VIP”: “De las despedidas más difíciles”

La actriz y presentadora del programa “Top Chef VIP”, Carmen Villalobos, le dedicó unas emotivas palabras al cantante puertorriqueños, Elvis Crespo, quien la noche del jueves decidió abandonar la competencia culinaria.

“De las despedidas más difíciles que he tenido que vivir en #topchefvip 💔 ! Cómo te lo dije @elviscrespolive yo me quedo con el respeto, la educación, la decencia y la amabilidad que ustedes demuestran en esta cocina sin importar los retos a los que se enfrentan ! Tú fuiste sinónimo de todo eso! Gracias por haber alegrado nuestras noches con tu sabrosura y personalidad ! Fue un placer conocerte!“, escribió.

Añadió: “Y gracias por haber cantado un pedacito de mi merengue favorito, canción que me he bailado y gozado toda la vida... NUESTRA CANCIÓN ❤️“.

El artista boricua explicó que su salida de la competencia se debe a compromisos musicales.

“Permiso, quiero pedir disculpas. Quiero decir unas palabras. Cuando yo llegué a Top Chef mis expectativas no eran llegar aquí. Yo quiero ceder mi puesto a quien sea eliminado. Me toca partir, y quiero ceder mi puesto a quien ustedes hayan elegido de eliminado”, expresó Crespo.

“Me tengo que ir, por un trabajo discográfico que explotó, y me toca atender esa estufa. No puedo permitir que se me queme el asopa’o de canciones”, añadió.

Los jueces, Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, así como Villalobos, agradecieron al boricua por su participación y llevar alegría al estudio.

Antes de entregar sus cuchillos, Crespo reveló que deseaba que Matías Ochoa ganara la competencia y se despidió cantando su tema Nuestra Canción.