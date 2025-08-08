Ángela Aguilar y Nodal lanzan ‘tag de esposos’ e internautas los tunden: “¿Quién es la burla de México?"

Ángela Aguilar y Christian Nodal publicaron el trend de ‘el tag de los esposos’ en TikTok, donde revelaron detalles acerca de su relación, como quién cocina mejor, quién dio el primer beso e incluso quién dijo “te amo” primero. No obstante, usuarios de la red social se dedicaron a plagar de burlas y críticas los comentarios del video, situación que generó risas entre los internautas.

Desde que confirmaron su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal no han dejado de se blanco de polémicas y escándalos, pues a la hija de Pepe Aguilar se le señaló por ser la tercera en discordia en el noviazgo del sonorense con Cazzu; mientras que a Nodal se le acusó de abandonar a su hija que en ese momento no cumplía ni un año todavía.

PUBLICIDAD

Por esta razón, a un año de su matrimonio, la pareja fue sumamente criticada en un video de TikTok en el que hacen el ‘tag de esposos’, donde responden preguntas de sus dinámicas diarias, como quién lleva las finanzas del hogar, quién es más llorón, quién olvida las fechas importantes, quién resuelve mejor los problemas, quién dio el primer beso, quién pide perdón primero después de pelear, quién es más romántico, quién cocina mejor, quién dijo “te amo” primero, entre otras.

Ángel Aguilar y Christian Nodal Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Internautas se burlan de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Para responder las preguntas del tag, la pareja debe apuntar con los dedos quién se identifica más con la pregunta, por lo que usuarios de TikTok tomaron capturas de pantalla y las comentaron con diferentes preguntas, como:

¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?

¿Quién se mete en relaciones ajenas?

¿Quién no vende boletos para sus conciertos?

¿Quién dejó a su hija por irse con la amante?

¿Quién se obsesionaba con las exnovias de Nodal?

¿Quién es la burla de todo México?

¿A quién tiene amenazado su suegro?

Esto generó risas y burlas entre los internautas que vieron los comentarios, tal como ellos mismos lo destacaron.