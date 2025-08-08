Abogada asegura que Adrián Di Monte de LCDLF MX 3 cuenta con varias investigaciones en su contra

La participación del actor y modelo cuabno Adrián Di Monte en la tercera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ ha estado rodeada de controversias por una denuncia pública que hizo su expareja, Sandra Itzel; a pesar de negar las acusaciones, el ganador de la primera temporada de “La Isla” (Telemundo) vuelve a estar dentro de una polémica luego de las declaraciones de una abogada.

Durante la transmisión del programa del periodista de entretenimiento Gustavo Adolfo Infante, la abogada Mariana Gutiérrez aseguró que Di Monte cuenta con siete carpetas de investigación por violencia de género, por lo cual cuestionó su participación en el programa de Televisa.

“Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México y eso te lo puedo decir formalmente”, dijo.

Como parte del impacto de sus declaraciones, el conductor de televisión cuestionó los motivos detrás de estas carpetas, con el objetivo de conocer los supuestos delitos de los se le acusan.

“Violencia de género, unas por amenazas, otras por violencia. Están en investigación, ya verá el MP si judicializa las carpetas, si lo sujetan a proceso o no”, explicó.

Finalmente, ante su desempeño en el reality show de Televisa, la abogada externó su preocupación por el comportamiento del actor.

“Yo lo veo y en mi opinión lo veo con mucha ira contenida, mucho coraje contenido, esperemos que Sandra Itzel y lo que esté pasando se controle”, puntualizó.

¿Quién es Adrián Di Monte, participante en ‘La Casa de los Famosos México’?

Adrián Di Monte ha sido confirmado como uno de los participantes de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, un anuncio que generó polémica desde antes de su ingreso al programa. Nacido en Santa Clara, Cuba, en 1990, Di Monte se trasladó a Estados Unidos a los 15 años y posteriormente se estableció en México. A lo largo de su carrera, se ha destacado en telenovelas como Señora Acero, La doble vida de Estela Carrillo y, más recientemente, El Maleficio. Su versatilidad lo ha llevado a participar en diversos reality shows, incluyendo Reto 4 Elementos, el cual ganó, y Bailando por un Sueño.

Aunque el actor ha negado las acusaciones, el tema se ha convertido en un punto de debate constante en redes sociales, donde una parte de la audiencia ha pedido su salida del reality. A pesar de ello, el actor ha expresado su intención de usar esta plataforma para mostrar una nueva faceta de su personalidad y dejar atrás las polémicas que han marcado su vida personal.